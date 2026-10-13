Basket giovanile, RBR/Angels: Under 19 ko, sorride la Under 17

I 27 punti di Bontempi trascinano la formazione di coach Brugè al primo successo stagionale. La formazione di Tassinari cede alla Victoria Libertas Pesaro

Altra giornata dal bilancio di una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr, che di fatto ottengono risultati diametralmente opposti rispetto a quelli della settimana precedente: l’Under 19 di coach Tassinari, infatti, cede il passo ai padroni di casa della Victoria Libertas Pesaro al termine di una sfida molto equilibrata (78-75), mentre l’Under 17 ottiene i suoi primi due punti in campionato prevalendo per 76-63, al PalaSGR, contro la Raggisolaris Academy Faenza. Nel prossimo turno, i clementini U19 sfideranno davanti al pubblico amico la Basket Jesi Academy, lunedì 19 ottobre alle 21. Trasferta a Villa Romiti, invece, per l’U17, che già giovedì 15 ottobre alle 18,20 sarà ospite dell’Oneteam Forlì.

Under 19 Eccellenza

Victoria Libertas Pesaro-Angels/Rbr 78-75 (24-11; 40-29; 52-47)



VL Pesaro: Selvatici 5, Patrignani 8, Leonardi 22, Quattrini 10, Carnaroli, Merli 2, Moneti 8, Francis N.E, Albani 4, Pegoli 10, Michelazzo 9, Piermaria. All.: Pentucci

Angels/Rbr: Almasi 7, Trevisani 2, Tassani 12, Angelitti, Ugliola, Ruggeri 26, Bontempi N.E, Tura 3, Pennisi 5, Frisoni 6, Ricci 2, Della Chiesa 12. All.: Tassinari

Si interrompe sul difficile campo della Baia Flaminia di Pesaro la striscia positiva dell’Under 19 Eccellenza della DULCA Basket Santarcangelo. Dopo le due vittorie nelle prime giornate, i ragazzi di coach Davide Tassinari cedono 78-75 alla Victoria Libertas Pesaro, al termine di una partita caratterizzata da una rimonta importante e da un finale combattuto. L’avvio è complicato per i gialloblù, che faticano a contenere le penetrazioni dei padroni di casa e, contemporaneamente, incontrano difficoltà nel trovare continuità offensiva.

Pesaro ne approfitta per costruire un vantaggio significativo già nella prima frazione, chiusa sul 24-11, e andare all’intervallo lungo avanti 40-29. Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia dell’incontro. Santarcangelo trova maggiore equilibrio difensivo e migliori soluzioni in attacco, riuscendo progressivamente a ridurre lo svantaggio. Il terzo quarto si chiude sul 52-47, con i gialloblù che tornano pienamente in partita. Nell’ultima frazione la squadra di Tassinari completa la rimonta, dando continuità alla crescita mostrata nella ripresa. Dopo la straordinaria rimonta culminata con la vittoria ai supplementari nella precedente giornata ad Ancona, Santarcangelo dimostra ancora una volta di saper reagire alle difficoltà. Questa volta, però, il finale premia i padroni di casa.

Nei possessi decisivi Pesaro trova prima una tripla e poi due penetrazioni che le consentono di tornare avanti, consolidando il vantaggio con due tiri liberi nel finale per il definitivo 78-75. Tra i gialloblù spicca la prestazione offensiva di Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell’incontro con 26 punti, accompagnato dai 12 punti ciascuno di Alberto Tassani e Thomas Della Chiesa. Resta il rammarico per un primo tempo difficile, ma anche la risposta di una squadra capace di recuperare terreno e giocarsi la vittoria fino agli ultimi possessi.



Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr-Raggisolaris Academy Faenza 76-63 (26-13; 44-32; 59-47)

Angels/Rbr: Valdinoci, Crescenzio, Petcov 5, Pivetti 6, Turci, Bontempi 27, Del Core 11, Angelilli, Luppino 18, Balducci 7, Ceccarelli 2, Vergine. All.: Brugé

Faenza: Tacconelli, Cattani, Prati, Gaeta 11, Calboli 6, Trevisan 10, Cappello 10, Dapporto 2, Pinzari 4, Mazzoni 7, Stamati 8, Battistini 5. All.: Nieddu

Esordio casalingo positivo per l'Under 17 Eccellenza del Basket Santarcangelo, che supera Faenza 76-63 al termine di una gara condotta con autorità per gran parte dei quaranta minuti. La formazione guidata da coach Brugé, affiancato dall'assistente Gentili, conquista una vittoria importante grazie a una prestazione solida, caratterizzata da buone soluzioni offensive e dalla capacità di mantenere il controllo dell'incontro anche nei momenti di maggiore pressione degli avversari. L'avvio è favorevole agli ospiti, che sfruttano alcune transizioni offensive ben costruite e attacchi decisi al ferro per portarsi sul 5-9 dopo pochi minuti.

Sarà però l'unico vantaggio di Faenza nell'intera partita. Da quel momento Santarcangelo cambia ritmo. Luppino e Bontempi trovano continuità al tiro e trascinano i compagni in un parziale di 21-4 che ribalta completamente l'inerzia della gara. I gialloblù chiudono così il primo periodo avanti 26-13, costruendo un margine importante già nei primi dieci minuti.

Nel secondo quarto i padroni di casa continuano a gestire il vantaggio, trovando buone soluzioni attraverso un gioco offensivo corale. Faenza prova a ridurre le distanze, ma Santarcangelo mantiene il controllo e rientra negli spogliatoi sul 44-32. La ripresa conferma quanto visto nella prima metà dell'incontro. Gli Angels continuano a muovere bene il pallone e a trovare soluzioni efficaci in attacco, arrivando a toccare anche il massimo vantaggio di 18 lunghezze. Il terzo periodo si chiude sul 59-47. Nell'ultima frazione Faenza tenta di riaprire la partita, ma i gialloblù rispondono con attenzione e concentrazione, senza permettere agli ospiti di completare la rimonta. Santarcangelo gestisce gli ultimi minuti e chiude sul definitivo 76-63.

A livello individuale spiccano i 27 punti di Bontempi, miglior realizzatore dell'incontro, seguito dai 18 di Luppino e dagli 11 di Del Core. Una vittoria che premia la prestazione collettiva e la capacità di reagire immediatamente a un avvio complicato, offrendo segnali positivi in vista dei prossimi impegni di campionato.





