Bastianini riparte da Trackhouse: accordo fino al 2028

Il pilota riminese lascia Ktm dopo due stagioni e approda nel team satellite Aprilia: sarà al fianco di Raul Fernandez dal 2027

Enea Bastianini cambia casacca. Il pilota romagnolo lascia Ktm al termine della stagione e dal 2027 correrà con il team Trackhouse, struttura satellite di Aprilia. L’accordo avrà durata biennale, fino alla fine del 2028.

La notizia è stata ufficializzata in queste ore dal team americano. Con l’ingaggio di Bastianini si completa anche la formazione Aprilia per la prossima stagione: nel team Factory sono già confermati Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, mentre in Trackhouse il romagnolo affiancherà Raul Fernandez.

Per Bastianini si chiude così l’esperienza con Ktm, iniziata nel 2025. La casa austriaca ha scelto infatti di non esercitare l’opzione prevista dal contratto per prolungare il rapporto di un’altra stagione. Nel biennio in sella alla Ktm, il miglior risultato del pilota romagnolo è stato il terzo posto conquistato nella gara lunga del Gran Premio di Catalogna 2025, a Barcellona. Il curriculum di Bastianini resta quello di un pilota con una lunga esperienza nella classe regina. Campione del mondo Moto2 nel 2020, ha debuttato in MotoGP l’anno successivo e da allora ha conquistato sette vittorie nella categoria.

Ad attenderlo ci sarà una Trackhouse che guarda al 2027 con ambizioni importanti. Il passaggio al nuovo team coinciderà inoltre con l’inizio di una nuova fase tecnica della MotoGP, tra nuove moto, pneumatici e regolamenti. Il primo appuntamento sarà già il test di Valencia al termine della stagione.

"Sono molto felice di approdare nel team Trackhouse per le prossime due stagioni", ha detto Bastianini dopo l’annuncio. "Sarà una vera sfida per me, dato che inizia una nuova era con una moto nuova, gomme nuove e nuovi regolamenti». Il romagnolo ha poi indicato l’obiettivo: mettere la propria esperienza al servizio della squadra per contribuire allo sviluppo della Aprilia RS-GP e «dare il meglio di me stesso per confermarci in alto".

Soddisfatto anche Justin Marks, proprietario di Trackhouse. "È un momento molto emozionante per il team poter accogliere un pilota come Enea", ha commentato, sottolineando il percorso del romagnolo in MotoGP e la sua esperienza ai vertici del campionato. "Ci divertiremo molto e vivremo momenti memorabili nei prossimi due anni insieme a Enea, Raul e tutte le persone e i sostenitori di Trackhouse".