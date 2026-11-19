Beer&Food Attraction torna a Rimini nel 2027: più spazio alla mixology e alla birra

Dal 21 al 23 febbraio alla Fiera di Rimini la 12ª edizione della manifestazione dedicata al mondo beverage e foodservice

La mixology cresce, proprio mentre nel fuori casa italiano, spumanti e sparkling wine segnano un +7% nel 2026, secondo i dati Circana. È in questo scenario che si inserisce Beer&Food Attraction, che torna alla Fiera di Rimini dal 21 al 23 febbraio 2027 con la sua 12ª edizione organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, confermandosi la fiera di riferimento in Europa per la beverage&bar industry e per il fuori casa.

Dopo un 2026 chiuso con un +7% di visite professionali, oltre 600 espositori da 16 Paesi e 145 top buyer da 45 Paesi, Beer&Food Attraction rilancia su tutti i fronti. La manifestazione rafforza il proprio ecosistema attraverso tre anime complementari: Beer&Food Attraction, Mixology Attraction e BBTech Expo. Mixology Attraction cresce e si espande con un nuovo padiglione dedicato, consolidando il ruolo di piattaforma per il mercato dei prodotti destinati al bar e al beverage. La birra resta il cuore della manifestazione con la più ampia piattaforma di business per il settore Ho.re.ca, mentre il comparto food si rivolge alla ristorazione veloce e al foodservice.

In contemporanea si svolgeranno anche la 9ª edizione di BBTech Expo, il salone dedicato a materie prime, tecnologie e packaging per l’industria beverage, e la 16ª edizione dell’International Ho.re.ca Meeting di Italgrob, dove industria e distribuzione si confrontano sul futuro del fuori casa.

IL FUORI CASA SECONDO CIRCANA: SPESA IN CRESCITA, BOLLICINE ED ENERGY DRINK IN TESTA

Secondo l’indagine CREST® di Circana, tra gennaio e settembre 2026 il fuori casa italiano ha registrato oltre 9,5 miliardi di visite e circa 58 miliardi di euro di spesa (somma del valore degli scontrini dichiarato dai consumatori), mostrando una tenuta migliore rispetto al resto d’Europa: le visite calano dello 0,7%, meno della media dei principali mercati europei (-0,9%), mentre la spesa sale dell’1,0% (contro il +0,9% europeo), sostenuta da uno scontrino medio in aumento dell’1,7%. Più complessa la dinamica delle bevande alcoliche, i cui consumi scendono del 6,5%, anche per effetto di un’estate particolarmente calda che ha favorito scelte più leggere e dissetanti. Dentro questo quadro emergono però segnali che parlano proprio il linguaggio della mixology: spumanti e sparkling wine crescono del 7% con 258 milioni di atti di acquisto rispetto ai 241 dell’anno precedente, trainati dall’aperitivo e dalla socialità. E cambia anche il modo di miscelare: tra i mixer dei cocktail gli energy drink crescono del 19%.

«Il fuori casa italiano continua a dimostrare una buona resilienza, con una crescita della spesa superiore all’andamento delle visite. Allo stesso tempo, osserviamo un consumatore sempre più selettivo nelle scelte beverage», commenta Matteo Figura, Head of Foodservice Italy di Circana.

MIXOLOGY ATTRACTION, UN’OFFERTA TRASVERSALE

Più spazio, più aziende e un'offerta sempre più trasversale: Mixology Attraction consolida il percorso di crescita e nel 2027 si amplia rafforzando la manifestazione in un mercato in continua evoluzione. Dai distillati agli spirits, dai liquori ai prodotti per l'aperitivo, dagli sparkling wine ai soft drink, fino a energy drink, ready-to-drink, il settore delle acque e proposte no & low alcohol, riunendo le diverse anime del beverage contemporaneo e offrendo agli operatori una panoramica completa di prodotti, brand e nuove tendenze. All’interno di Mixology Attraction torna, completamente rinnovato, Mixology Circus: un palinsesto di spettacoli e contenuti dedicati alla miscelazione, con challenge, guest e live show mentre Mixology Village sarà uno spazio esclusivo per valorizzare brand, etichette premium e nuove referenze spirits.

LA BIRRA AL CENTRO E CRESCE OFFERTA FOOD PER LA RISTORAZIONE VELOCE

Il comparto birrario, che secondo dati AssoBirra genera oltre 10 miliardi di euro di valore e circa 112mila posti di lavoro lungo la filiera, presenterà l’offerta espositiva più ampia e qualificata del settore: dalle produzioni artigianali ai grandi brand internazionali, passando per le specialità estere fino alle no&low alcol.

Nei padiglioni di BBTech Expo spazio a materie prime, impianti, automazione, processing, filling, packaging e controllo qualità, con l’Italian Craft Beer Conference di Unionbirrai e la Beer&Tech Arena dedicate a innovazione, sostenibilità ed efficienza produttiva.

Sul fronte food cresce l’offerta di piatti pronti, carne, salse appetizer e soluzioni ready-to-serve, ma anche la tecnologia foodservice, sistemi di pagamento, e software gestionali per la ristorazione e una sempre maggiore attenzione alle catene di ristorazione organizzata.

RICCO CALENDARIO DI EVENTI E COMPETIZIONI

Ricco il programma degli appuntamenti. Unionbirrai assegnerà il Premio Birra dell’Anno, il più prestigioso riconoscimento italiano per la birra artigianale, mentre la Federazione Italiana Cuochi porterà a Rimini l’11ª edizione dei Campionati della Cucina Italiana. Torna Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games di Ristorazione Italiana Magazine, con pizzaioli da oltre 30 Paesi in gara per 18 categorie, insieme alla Burger Battle e al Lorenzo Cagnoni Award, il premio di ANGI e ICE Agenzia per le startup e i prodotti più innovativi. Spazio inoltre ad Aperitivo Land, l’area tematica dedicata a show cooking e degustazioni riservata ai principali brand del settore aperitivo, con speciali sessioni di food pairing. Sarà anche sede della Finale Nazionale AIBES di Flair Bartending.