Bellaria festeggia la 17ª Bandiera Blu consecutiva

Sabato alle 10.15 in piazza Alda Merini la cerimonia ufficiale per il prestigioso riconoscimento FEE alle acque e ai servizi d’eccellenza

Questo sabato alle 10.15, in piazza Alda Merini (lungomare Pinzon, altezza viale Ennio) si terrà la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2025. Un’occasione aperta a tutti, in cui verrà celebrata ufficialmente l’ottenimento della 17^ Bandiera Blu consecutiva. Consolidatosi quale autorevole garanzia circa acque balneabili di qualità e servizi d’eccellenza, questo riconoscimento internazionale è conferito annualmente dalla FEE - Foundation for Environmental Education: legato a numerosi requisiti che spaziano dalla gestione ambientale alla tutela della sicurezza sul territorio, dalla sensibilizzazione all’impiego concreto di buone pratiche sul fronte della sostenibilità e del contenimento dei consumi.