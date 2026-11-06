Bellaria Igea Marina, tornano gli incontri pubblici “Parliamone Insieme”

Quattro appuntamenti tra novembre e dicembre per fare il punto su opere pubbliche, viabilità, sicurezza idraulica e progetti nei diversi quartieri

Martedì prossimo si svolgerà il primo di quattro incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale tra il mese di novembre e inizio di dicembre: un serrato ciclo di appuntamenti, tutti di martedì ed equidivisi tra Bellaria e Igea Marina, espressamente pensati per confrontarsi con la cittadinanza su progetti e opere che interessano le diverse zone della città. La riproposizione di un’iniziativa intitolata eloquentemente ‘Parliamone Insieme’, che come da consolidato format darà continuità al percorso di condivisione e coinvolgimento attivo dei cittadini costruito in questi anni dal Sindaco Filippo Giorgetti insieme alla Giunta comunale.

Saranno quindi il primo cittadino e gli amministratori comunali gli interlocutori che i cittadini potranno incontrare già martedì 10 novembre alle 18.00, quando è in programma il primo appuntamento presso la nuova scuola di via Bellini. Subito sul tavolo temi importanti. Anzitutto quello della resilienza idraulica di fossi e canali presenti proprio nel comprensorio in cui insiste il nuovo plesso scolastico; tra le zone particolarmente attenzionate via Verdi, il quadrilatero che circonda l’area Coop di via Ravenna e la ‘fossa della Pasquazza’. Altro argomento di cui si discuterà, sono le prospettive di modifica della distribuzione delle zone e dei siti elettorali, ossia quella razionalizzazione circa la collocazione dei seggi ventilata da tempo e che mira a una migliore gestione logistica delle tornate elettorali, diminuendone anche l’impatto sulle stesse strutture scolastiche che li accolgono. Sindaco e Giunta offriranno inoltre un quadro riguardo al piano delle asfaltature ed anticipazioni in merito alle festività natalizie, a partire dall’installazione del nuovo albero di Natale.

Il martedì successivo (17 novembre, ore 20.30) ci si sposterà a Bordonchio, in particolare presso la saletta parrocchiale di piazzale Don Giovanni Verità, per un secondo incontro che vedrà all’ordine del giorno, tra gli altri, il nuovo corso della scuola primaria Ferrarin, l’importante rifacimento dei pontili al parco del Gelso e, in generale, il piano delle opere pubbliche che riguarda il futuro prossimo della zona: dal piano degli asfalti agli interventi che daranno continuità alla riqualificazione di una struttura chiave come il Palazzetto dello Sport.

Il terzo appuntamento di martedì 24 novembre sarà ospitato alle 20.30 dal Centro Culturale Vittorio Belli di via Italico. Anche qui, verrà fatto un ampio punto della situazione in tema di lavori pubblici, tra i quali soprattutto la profonda rigenerazione che interesserà presto via Ovidio: un intervento atteso, volto a migliorare la tenuta idrica della zona ma anche con significativi risvolti sotto il profilo estetico e degli arredi.

Si concluderà martedì 1^ dicembre alla stessa ora, in questo caso presso lo splendido Cinema Apollo di via Muggia, con un focus su Bellaria centro e zona Cagnona. Nuovamente sul tavolo il tema della resilienza idraulica delle aree maggiormente a rischio, nuove asfaltature e piano delle opere pubbliche: con particolare riferimento in questo caso sia alla palestra a fianco del plesso di via Bellini a completamento della cittadella della formazione, dei giovani e dello sport, sia sulle idee progettuali al vaglio per la prossima, ambiziosa rigenerazione dell’Isola dei Platani.

In tutti gli incontri, vi sarà tempo per fare domande al Sindaco e alla Giunta anche su temi che esulino quelli già all’ordine del giorno; eventuali modifiche di programma (giorni, orari, location) saranno opportunamente comunicati nel corso delle prossime settimane.

