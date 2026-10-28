Bellaria, quasi 300mila euro per nuovi investimenti: pontili al Parco del Gelso e turismo

In Consiglio comunale la variazione al bilancio 2026-2028 e il consolidato 2025

Durante la seduta di giovedì 29 ottobre, il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina sarà chiamato a votare l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2025; punto all’ordine del giorno che sarà anticipato anche dalla votazione circa un’importante variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

“Un quadro finanziario solido, la cui oculatezza consolidata negli anni ci permette di guardare a nuovi, significativi investimenti, a partire dalle opere pubbliche. Un bilancio contraddistinto dalla messa in sicurezza delle entrate e dall’ottimo lavoro di accertamento condotto dagli uffici comunali in ottica di recupero da evasione. Messa in sicurezza delle entrate fatta anche della compensazione di mancati introiti dal mondo dell’edilizia, a seguito dei noti blocchi legati a piani e vincoli sovracomunali, fortunatamente in via di soluzione: contributi ed interventi, quelli che apportiamo, che sopperiscono a mancate entrate per 300.000 euro di monetizzazioni e 100.000 euro di oneri di urbanizzazione”: questa la fotografia offerta oggi dal Sindaco Filippo Giorgetti, tracciando gli aspetti salienti che saranno al vaglio dell’aula.

Parlando del bilancio in via di consolidamento e proprio sul fronte dell’evasione, il primo cittadino evidenzia come ammonti a “300.000 euro la cifra recuperata dal mancato pagamento dell’IMU, a cui si sommano altri 70.000 euro da insoluti TARI. Sono entrate che per gran parte, circa 275.000 euro, saranno destinate al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.”

Nel contesto di tale gestione virtuosa, il quadro economico che farà giovedì il suo passaggio in Consiglio Comunale guarda anche al futuro e a nuovi progetti. “Nella variazione rientrano quasi 300.000 euro destinati a nuovi investimenti, la metà dei quali saranno impiegati per un intervento atteso e che vuole essere risolutivo, ossia la sostituzione dei pontili al Parco del Gelso, strutture che hanno quasi trent’anni, ormai diffusamente ammalorate. Andiamo poi a finanziare con congruo anticipo i 50.000 euro di quota iniziale necessaria per dare lo start a un progetto chiave della nostra offerta culturale, quale è il Bellaria Film Festival. Segnano inoltre più 60.000 euro, gli investimenti sul turismo.”

Infine, altri due aspetti che meritano di essere sottolineati. La variazione prevede infatti da un lato l’impiego di maggiori risorse - rispetto a quanto previsto in precedenza - per progetti propedeutici a nuove opere pubbliche; dall’altro, essa ‘movimenta’ somme già disponibili per 500.000 euro, che consentiranno il via a uno degli interventi urbani più rilevanti del prossimo periodo, ossia i previsti lavori in via Ovidio. Qui, “opereremo un intervento profondo – del valore complessivo di quasi 1,2 milioni di euro - che senz’altro migliorerà la qualità della vita per tutti coloro che vivono e frequentano la zona”, spiega il Sindaco, “nella quale il rifacimento del manto sarà accompagnato da un complesso lavoro sul fronte idraulico per contrastare gli allagamenti ed i fenomeni temporaleschi: le scelte adottate aumenteranno di otto volte la capienza idrica dei sottoservizi lungo la strada.”