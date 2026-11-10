Borgata Vecchia - Investimento da 300 mila euro Bellaria: un nuovo parco e più sicurezza per rigenerare l'area tra via Jonio e via Mazzini

Al via il progetto "Spazio Comune": un'area verde attrezzata con playground, illuminazione potenziata, videosorveglianza e iniziative per famiglie e giovani per combattere il degrado

Un nuovo spazio verde attrezzato con playground, più illuminazione, videosorveglianza e iniziative per giovani e famiglie. A Bellaria Igea Marina parte il progetto di riqualificazione dell’area tra via Jonio, via Mazzini e via Mar Tirreno, nella Borgata Vecchia.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 240mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 60mila dal Comune. L’obiettivo è recuperare uno spazio che rischiava l’abbandono, trasformandolo in un luogo di incontro e aggregazione, rafforzando allo stesso tempo la sicurezza del quartiere.

Previsti un playground polivalente, la sistemazione del verde e dell’arredo urbano, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e nuove telecamere, oltre a un maggiore presidio della Polizia locale.

Il progetto, denominato “Spazio Comune. Riqualificare. Presidiare. Attivare”, comprende anche attività educative, culturali e di volontariato, con il coinvolgimento di scuole, associazioni, famiglie e cittadini.

«Uno spazio che rischiava di diventare un luogo abbandonato tornerà a vivere al servizio della comunità», sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti. Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Michele de Pascale, che evidenzia l'importanza di affiancare al controllo del territorio interventi di prevenzione e riqualificazione urbana.