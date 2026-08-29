Bellariva, trovato con la droga in auto, arrestato un 34enne

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri vicino alla Metromare: aveva cocaina, 22 dosi di crack e 495 euro in contanti

Un controllo stradale nei pressi della Metromare di Bellariva si è trasformato in un'operazione antidroga. Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini straniere, residente a Rimini e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è stato condotto dai militari della Sezione Operativa del N.O.R.M., impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio.

L'uomo era alla guida della propria automobile quando è stato fermato per un controllo. Durante l'ispezione i Carabinieri hanno trovato tre involucri contenenti complessivamente 2,70 grammi di cocaina e 22 dosi di crack, per un peso totale di 9,5 grammi.

Nel corso del controllo sono stati inoltre trovati 495 euro in contanti. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la somma è stata ritenuta provento dell'attività di spaccio ed è stata sequestrata.

Le verifiche sono proseguite con una perquisizione nell'abitazione del 34enne. Anche in casa i militari hanno trovato sostanza stupefacente: altri 0,35 grammi di crack. Droga e denaro sono stati sequestrati e presi in carico per il successivo deposito presso l'Ufficio Corpi di Reato.

Al termine delle formalità, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri, in attesa del rito direttissimo disposto dall'Autorità giudiziaria di Rimini, che era stata informata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.