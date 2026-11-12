Benvenuti in Atelier, dieci imprese aprono i laboratori al pubblico

Sabato e domenica torna l'iniziativa di CNA Federmoda: visite e incontri per scoprire i mestieri artigiani della moda

Come nasce un abito? Quali passaggi si nascondono dietro una maglia, un paio di scarpe o un tessuto stampato a mano? Sabato 14 e domenica 15 novembre dieci imprese riminesi apriranno le porte dei propri laboratori per raccontare da vicino il lavoro artigiano. Torna "Benvenuti in Atelier", manifestazione nazionale promossa da CNA Federmoda, giunta alla quarta edizione.

L'iniziativa coinvolgerà attività di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Villa Verucchio, Bellaria Igea Marina e Riccione, con un percorso tra sartoria, maglieria, calzature, accessori e stampa su tela. L'obiettivo è mostrare al pubblico cosa si nasconde dietro un prodotto finito: dalla scelta dei materiali allo studio delle forme, dal taglio alle lavorazioni, fino alle rifiniture. Le visite saranno anche un'occasione per incontrare direttamente gli artigiani, conoscere le loro competenze e scoprire come si sviluppa il lavoro all'interno di un atelier. Una particolare attenzione sarà riservata ai giovani e al mondo della scuola, per far conoscere i mestieri della moda e le capacità richieste: creatività, precisione, manualità e conoscenza dei materiali.

Tra le dieci attività partecipanti figurano Atelier Lavs, Stamperia Marchi e Fashion Consulting a Santarcangelo; Emmeci - Elisabetta B. a Villa Verucchio; Fabiola Ronconi Atelier e Nicole a Bellaria Igea Marina; Ma-ni e Tunic a Rimini; Madà e Tulsi a Riccione. "Quando osserviamo un abito, una maglia o un paio di scarpe, vediamo il risultato finale. Dentro quel prodotto ci sono scelte, prove, conoscenze e ore di lavoro", spiega Roberto Corbelli, presidente di CNA Federmoda Rimini. "Aprire i laboratori serve a spiegare questi passaggi con esempi concreti, attraverso il confronto diretto con chi li compie ogni giorno". Per Corbelli, l'iniziativa permette anche di far conoscere il ruolo delle piccole imprese nel sistema moda e la necessità di trasmettere le competenze alle nuove generazioni. "Parlare di Made in Italy significa dare valore alla qualità dei materiali, alla competenza delle persone, alla trasparenza delle lavorazioni e alle condizioni in cui vengono svolte", conclude.