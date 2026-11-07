Ristorazione Berberè chiude in centro a Rimini dopo tre anni: "Non ci aspettavamo questi numeri"

La catena dei fratelli Aloe lascia via Tempio Malatestiano. Il titolare: "Non abbiamo raggiunto flussi sufficienti durante tutta la settimana"

Dopo tre anni di attività, la pizzeria Berberè chiude il locale di via Tempio Malatestiano a Rimini. Il gruppo fondato dai fratelli Salvatore e Matteo Aloe, presente nelle principali città italiane e a Londra, ha deciso di abbassare definitivamente le saracinesche per ragioni economiche.

"Avevamo bisogno di flussi costanti durante tutta la settimana, sia a pranzo sia a cena, ma a Rimini questo equilibrio non si è consolidato", ha spiegato Salvatore Aloe. Il locale, aperto nel dicembre 2023, aveva ottenuto un buon gradimento da parte dei clienti, senza però raggiungere i volumi necessari per sostenere il modello aziendale.

"Ci aspettavamo una crescita maggiore, come accade nelle altre sedi", ha ammesso Aloe, sottolineando comunque la soddisfazione per il lavoro della squadra e la qualità mantenuta fino alla fine. Nell'ultimo sabato di apertura sono stati serviti 200 coperti.

La notizia è riportata dal Corriere Romagna in un articolo firmato da Federico Rossini.