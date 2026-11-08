Motogp Bezzecchi c'è: grande vittoria in Qatar. Marc Marquez secondo, super Bastianini quinto

Uno stoico Martin è settimo al traguardo: mondiale ancora aperto

Marco Bezzecchi domina e vince con merito la gara di Losail, dominando dal primo giro. Marc Marquez si accontenta di un ottimo secondo posto in proiezione mondiale, unico ducatista nelle prime cinque posizioni. La sfida per il terzo gradino del podio, tra i due alfieri della Trackhouse, viene vinta da Fernandez, davanti all'arrembante Ogura. Super Enea Bastianini, che con la Ktm è quinto davanti al compagno di squadra Acosta. Jorge Martin, stoico, è settimo al traguardo. Di Giannantonio chiude ottavo. In classifica Marc Marquez è primo con 431 punti, Martin insegue a 371, Bezzecchi a 357. Sono 74 i punti a disposizione: la Motogp correrà in Portogallo e in Spagna.