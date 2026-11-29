Calcio Eccellenza girone B Blitz Savignanese: espugnato il campo del Medicina Fossatone (0-1)

Decide la girata di Fraternali al 4'

Medicina Fossatone – Savignanese 0-1



MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa; Zucchini, Mazza, Monti, Aloisi (8’ st Lanzoni G., 18’ st Giorgioni); Ferretti, Galassi, Fernandi (35’ st Cocchi); Rimini (18’ st Valente), Amaducci, Barbaro (8’ st Fridhi). A disp.: Piccinno, Fini, Notaro. All.: Assirelli.

SAVIGNANESE (4-3-2-1): Forti; Possenti, Massari, Lo Russo, Mazza; Fraternali (26’ st Paganini), Guidi (38’ st Casadei), Dimilta (16’ st Pertutti), Toromani; Angelini, Andreoli (35’ st Stambolla). A disp.: Torri, Fabbri, Gentilini, Galassi, Bullini. All.: Prati.



ARBITRO: Matteo Faedda di Sandona’ di Piave.

MARCATORI: 4’ pt Fraternali (S).

ESPULSO: al 39’ st Giorgioni (MF) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Mazza (S), Guidi (S), Amaducci (MF), Casadei (S).

MEDICINA La Savignanese espugna il campo del Medicina Fossatone e rimane a -1 dalla zona playoff. Doccia fredda, in avvio di gara, per la squadra di casa, che si trova sotto dopo appena quattro minuti: Fraternali la sblocca con una splendida girata in area. I giallorossi provano subito a reagire, ma senza trovare sbocchi. L'unica palla gol della prima frazione è al 12': Ferretti difende palla all’interno dell’area e si gira, ma è debole e centrale per Forti. Davvero poco da segnalare in una ripresa dove è il Medicina a fare la partita, senza però creare nitide occasioni per pareggiarla. La girandola dei cambi porta i giallorossi ad alzare ulteriormente il barincentro, mentre la Savignanese prova a sfruttare le poche ripartenza, ma senza chiudere la gara. All'84' il Medifossa resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Giorgioni. L’assalto finale porta all’occasione più ghiotta della ripresa: il cross di Valente è per Amaducci che però non trova l’impatto col pallone a pochi passi dalla porta. Ci sarebbe poi un’ultima occasione, ma il direttore di gare decide di fischiare con alcuni secondi d’anticipo senza far battere il calcio di punizione.



Classifica

Rimini 39, Castenaso 29, Imolese 28, Fratta Terme e Massa Lombarda 26; Sanpaimola e Savignanese 25, Valsanterno 24, Comacchiese 19, Sammaurese 18, Novafeltria 17, Osteria Grande, Russi, Medicina Fossatone, Pietracuta 16; Futball Cava Ronco Forlì e Santarcangelo 7, San Marino -11 (Sammaurese 6 punti di penalizzazione, San Marino 13).