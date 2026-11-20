Sindaco nel mirino Botta e risposta sui "Falchi", Fratelli d'Italia attacca il sindaco: "Verso Rufo Spina, espressioni denigratorie"

La nota del partito: "Non accettiamo che il nostro rappresentante venga delegittimato sul piano personale o professionale"

Le repliche del sindaco Sadegholvaad e dell'assessore Magrini all'interrogazione presentata in consiglio comunale da Carlo Rufo Spina hanno scatenato la reazione indignata del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, che parlano di "trattamento inaccettabile". "Riteniamo necessario ribadire un principio fondamentale: in un Consiglio comunale si discutono le idee, si contestano le posizioni politiche, si chiedono spiegazioni e si pretendono risposte. Questo è il significato della democrazia e del ruolo di chi siede tra i banchi dell'opposizione. Carlo Rufo Spina ha svolto esattamente il proprio compito: rappresentando i cittadini, tra cui molti ufficiali, sottufficiali e agenti di Polizia Locale, ha posto questioni, sollevato interrogativi e chiesto all'Amministrazione di assumersi le proprie responsabilità su vicende che meritano attenzione e trasparenza ed una linea chiara per il futuro, con un concorso pubblico e la nomina di un comandante esterno. Le sue posizioni possono essere condivise oppure contestate, ma non può diventare normale rispondere alle domande con giudizi personali, espressioni denigratorie e considerazioni che finiscono per colpire la dignità e la professionalità di un consigliere comunale", la replica di Fratelli d'Italia il cui coordinamento comunale ribadisce: "Fare opposizione non è un favore concesso dalla maggioranza: è un diritto democratico e una responsabilità nei confronti dei cittadini. Fratelli d'Italia non accetterà che il proprio rappresentante venga delegittimato sul piano personale o professionale per aver esercitato il proprio mandato". "A Carlo Rufo Spina va la nostra piena solidarietà e la nostra vicinanza. Continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione, libertà e senza lasciarsi intimidire dalle aggressioni verbali, che dimostrano sofferenza e difficoltà in chi le pone in essere oltre ad una evidente carenza di ragioni", chiosa la nota di Fratelli d'Italia.