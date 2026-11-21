l’incidente al Parco La Cava Cade in bici nella scarpata a 9 anni, il Comune nega il risarcimento: "Colpa del bambino"

Ricoverato tre giorni all’ospedale Infermi con ferite al volto e ai denti, il piccolo era finito fuori pista per un dislivello non segnalato. I genitori chiedono una staccionata e si preparano a fare causa

Era caduto con la bicicletta lungo una scarpata al Parco La Cava, riportando ferite al volto e lesioni ai denti. Ma l’assicurazione del Comune di Rimini ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia, attribuendo l’incidente alla condotta del bambino, che aveva nove anni.

L’episodio risale al 20 giugno scorso. Il piccolo, mentre percorreva una pista asfaltata, avrebbe perso l’equilibrio a causa del dislivello sul bordo, precipitando per diversi metri e finendo contro un albero. Trasportato all’ospedale Infermi, era rimasto ricoverato tre giorni.

I familiari contestano la mancanza di protezioni e segnalazioni lungo il tratto e chiedono anche l’installazione di una staccionata. Assistiti dai legali Paolo Ghiselli e Luisa Liguori, sono pronti a rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento.