Sentenza del Tribunale di Rimini Cade su una buca coperta dalle foglie: risarcimento da oltre 19mila euro

Il Comune di Rimini condannato per le lesioni riportate nel 2023: riconosciuto un’invalidità permanente del 7%

Una buca di otto centimetri, nascosta dalle foglie bagnate, ha provocato una caduta costata al Comune di Rimini oltre 19mila euro di risarcimento. Il Tribunale, con la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per l’incidente avvenuto il 30 giugno 2023.

La buca, larga circa 25 centimetri, era praticamente invisibile. Testimonianze, fotografie della Polizia locale e perizia medica hanno confermato la dinamica e le conseguenze dell’incidente, con un’invalidità permanente del 7%.

Il risarcimento supera i 19mila euro tra danni biologici e spese mediche. A questi si aggiungono 1.800 euro di spese legali, oltre agli oneri previsti dalla legge.