Calcio Eccellenza: Coppa Italia, il Rimini ai quarti. Battuto il Novafeltria (1-2)

Al Mazzola di Santarcangelo la squadra di Gadda centra la nona vittoria di fila tra campionato e Coppa. Affronterà la Sammaurese il 18 novembre

Il Rimini approda ai quarti di Coppa Italia. La squadra di Gadda suona la nona sinfonia tra campionato e Coppa Italia, regolando 2-1 la Vis Novafeltria grazie alle reti di Pasquini (23 pt) e Vitucci (39 pt). Inutile il gol di Rama dal dischetto che aveva riaperto i giochi all’ 11’ della ripresa.

La gara del Mazzola risulta abbastanza bloccata, con il Rimini che non riesce a sfondare una Vis Novafeltria ben organizzata da mister Mancini. Al 22’ a cambiare la musica del primo tempo ci pensa un acuto di Pasquini, che dai 25 metri controlla di destro e spara di sinistro al volo, insaccando alle spalle di Grazia: 0-1.

La gara procede a rilento, ma il pallino del gioco resta sempre in mano agli uomini di Gadda. Al 39’ arriva anche il raddoppio biancorosso. Dopo un’azione manovrata, Carnesecchi crossa e pesca sul secondo palo Vitucci. Il numero 21 controlla e segna: 0-2. Al 43’ ospiti vicini al tris. Lo stacco di testa di Bellavista, arrivato da un corner, termina di poco fuori.

Il Novafeltria

Ripresa decisamente migliore del Novafeltria. Al 4’, Rimini ancora vicino al gol. capitan Fabbri vince un duello sul fondo e serve Zannoni che spara di poco a lato. All’11’, Novafeltria pericoloso. Un pallone in verticale a cercare Rama viene toccato di mano da Zulu. Per Palombo è rigore. Dal dischetto lo stesso Rama trasforma e accorcia le distanze: 1-2.

Gli ospiti incassano il colpo e, dopo una fase transitoria del match, risponde. Su uno schema, nato da una punizione, Pasquini innesca il destro di Bellavista. Il difensore sfodera un tiro che taglia tutta l’area, Vitucci tocca in scivolata, ma spedisce alto. Nel finale il Novafeltria preme ma il Rimini si difende con ordine e non rischia nulla.

Rimini ai quarti di Coppa Italia. Affronterà la Sammaurese che ha battuto 2-1 il Fratta Terme. Si gioca il 18 novembre.

IL TABELLINO

Novafeltria - Rimini 1-2

Novafeltria: Grazia, Pavani, Nucci (16’ st Renzi), Giannini, Pavani, Parma, Giacobbi (16’st Piva), Cecchetti, Rama (26’ Castellani), Camara (27’ st Cobo), Giacomini (24’ st Galli), All Mancini

Rimini: Renzetti, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi (1 st Fabbri), Pasquini, Nisi (1 st Bertani), Zulu, Zannoni (18’ st Paganini), Vitucci (32’ st Morigi) Ammora, All Gadda.

Arbitro: Karim Palombo (Ravenna), Assistenti: Federico Lombardi (Ravenna), Damian Di Marco (Ravenna)

Reti: 23’ pt Pasquini, 39’ pt Vitucci, Rama 55’(N)



A fine partita il tecnico del Rimini Massimo Gadda commenta: "Molto buono il primo tempo del Rimini, nella ripresa siamo calati anche perché avevamo in campo dei giocatori che avevamo pochi minuti e nelle gambe e a gioco lungo due Juniores. Il rigore ha riaperto la partita e ha dato vitalità al Novafeltria, ma non abbiamo mai corso rischi. Come contro il Pietracuta sono molto contento della risposta della squadra".

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Dall'altra parte l'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini sottolinea: "Il primo tempo della mia squadra non è stato all'altezza, siamo stati lunghi, non abbiamo giocato come sappiamo. Nella ripresa ci siamo ritrovati e abbiamo fatto il possibile e ce la siamo giocata. Al di là della categoria, il Novafeltria deve sempre cercare di essere sempre aggressivo, fare la partita, tenere palla: così ci possiamo divertire altrimenti prendiamo schiaffoni da tutti"