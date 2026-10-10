Calcio Promozione, il Gabicce Gradara si arrende alla Cagliese (3-0)

Chiuso il primno tempo sotto di un gol, la squadra di Gaudenzi (numerose le assenze) affonda nella ripresa

Il Gabicce Gradara, alle prese con numerose assenze, non riesce a dare continuità e cade sul campo della Cagliese, alla prima vittoria stagionale (3-0). E’ la quarta sconfitta per la squadra di Gaudenzi che scivola al quartultimo posto seppure in compagnia di Cagliese e Falco Acqualagna.

Nel primo tempo partita equilibrata con poche emozioni con le due squadre che cercano invano di superarsi. Da segnalare al 23’ un angolo pericoloso dell’ex Gallotti dalla destra con palla velenosa a rientrare che Adebiyi manda sopra la traversa. L’equilibrio si rompe al 41’. Lo stesso Gallotti ispira il gol del vantaggio: ancora su un angolo dalla destra, in mezzo all’area il difensore Rebiscini salta più in alto di tutti e trafigge il portiere.

Ironia della sorte poco prima il GabicceGradara ha reclamato un rigore per atterramento di Vegliò sulla destra dell’area in duello con lo stesso Rebiscini.

Nella ripresa, in apertura una fucilata di Gallotti di controbalzo trova attento Adebiyi, al 3’ raddoppio di Russo con una bella giocata dentro l’area, di mancino, dopo aver evitato il marcatore diretto con palla all’incrocio dei pali. Un colpo duro per il Gabicce Gradara che non riesce ad avere una reazione e a creare palle gol ed al 18’ il match si chiude: lo stesso Russo, uno dei migliori dei suoi, con un ottimo cambio di gioco innesca il nuovo entrato Montanari che si inserisce in area trafiggendo l’incolpevole portiere avversario: 3-0.

La partita di fatto si chiude qui.

Prossimo match in casa domenica contro l’Urbania, mercoledì avversario di Coppa Italia (15,30) ad Urbania.

IL COMMENTO A fine partita Gabriele Magi, il dg del Gabicce Gradara, commenta. “Fino al gol ce la siamo giocata alla pari, ma nella ripresa non siamo entrati in campo con il piglio giusto, con la fame di chi deve recuperare e abbiamo subito il raddoppio dopo tre minuti in maniera ingenua, perdendo una palla sanguinosa a centrocampo e concedendo troppo spazio a Russo. E’ mancato lo spirito di reazione. In questo momento siamo vulnerabili, dobbiamo avere più autostima e fiducia nei nostri mezzi perché riteniamo che i giocatori della nostra rosa siano di valore. Ci aspettiamo una reazione, non possiamo più sbagliare”.

IL TABELLINO

Cagliese – Gabicce Gradara 3-0

CAGLIESE: Aluigi, Malshi, Pierettiv(75’ Picchi), Gallotti, Rebiscini, Fontana, Antonelli, Palazzi (8’ Salciccia), Cambiottiv(60’ Montanari), Russo, Franco (72’ Lattanzi) All. Carbonari

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Buccino, Cecchi (70’ Andruccioli), Semprini, Gabrielli, Fabbri, Finotti, Magi (85’ Rossini), Vegliò (75’ Ferraj), Villanova (49’ Renzi), Guidi (70’ Terenzi) All. Gaudenzi

ARBITRO: Pucci (Busilacchi, Santoro)

RETI: 41’ Rebiscini (C), 48’ Russo (C), 64’ Montanari (C)

NOTE. Ammoniti: Rebiscini; Fabbri, Finotti, Salciccia, Picchi.