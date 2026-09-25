Calco Eccellenza, Coppa Italia: mercoledì Rimini-Pietracuta
Si gioca al Neri alle 20,30 (sedicesimi). I prezzi dei biglietti
Il Rimini Calcio comunica che mercoledì 30 settembre 2026 la squadra sarà impegnata nei Sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza.
La gara si disputerà al Romeo Neri, calcio d'inizio alle ore 20:30. L'avversario sarà il Pietracuta.
Di seguito i prezzi e le informazioni per l'acquisto dei biglietti:
Prezzi
Curva e laterali 10€ (ridotto a 5 euro)
Centrale 20€ (ridotto a 10 euro)
Centralissima 25€ (ridotto 12,50 euro)
Curva Ospiti 10€ (ridotto 5 euro)
Il settore "Distinti" resterà chiuso.
Vendita biglietti
I biglietti saranno acquistabili sul sito di Ticketnation e presso la Tabaccheria Pruccoli di Rimini, a partire da Sabato 25 settembre.
La biglietteria dello Stadio sarà aperta dalle ore 19:00 di mercoledì 30 settembre.