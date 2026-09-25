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Calco Eccellenza, Coppa Italia: mercoledì Rimini-Pietracuta

Si gioca al Neri alle 20,30 (sedicesimi). I prezzi dei biglietti

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
25 settembre 2026 19:17
Calco Eccellenza, Coppa Italia: mercoledì Rimini-Pietracuta -
Rimini
Sport
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Il Rimini Calcio comunica che mercoledì 30 settembre 2026 la squadra sarà impegnata nei Sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza.

La gara si disputerà al Romeo Neri, calcio d'inizio alle ore 20:30. L'avversario sarà il Pietracuta.

Di seguito i prezzi e le informazioni per l'acquisto dei biglietti:

Prezzi

Curva e laterali 10€ (ridotto a 5 euro)

Centrale 20€ (ridotto a 10 euro)

Centralissima 25€ (ridotto 12,50 euro)

Curva Ospiti 10€ (ridotto 5 euro)

Il settore "Distinti" resterà chiuso.

Vendita biglietti

I biglietti saranno acquistabili sul sito di Ticketnation e presso la Tabaccheria Pruccoli di Rimini, a partire da Sabato 25 settembre.

La biglietteria dello Stadio sarà aperta dalle ore 19:00 di mercoledì 30 settembre.

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