Camminare insieme in gravidanza: al via i gruppi nei distretti di Rimini e Riccione

Da lunedì 23 giugno, passeggiate guidate da ostetriche volontarie per il benessere fisico e relazionale di future e neomamme

Sono in partenza i gruppi di cammino per donne in gravidanza e puerperio sia nel Distretto sanitario di Rimini che in quello di Riccione.

I gruppi, condotti come walking leader da ostetriche in pensione e volontarie, saranno attivi in particolare da lunedì 23 giugno.

A Rimini l’iniziativa si svolgerà tutti i lunedì mattina, alle ore 9, con ritrovo al parcheggio del parco della Cava (vicino alla Casina dell’Acqua). Si tratta di un’attività adatta a tutti. Si consigliano abbigliamento sportivo/comodo (e maglia di ricambio), borraccia, crema solare, cappellino e scarpe sportive.

Per il Distretto di Riccione invece appuntamento serale, tutti i lunedì alle ore 19.45, con ritrovo a Portoverde di Misano in piazza Cristoforo Colombo. Anche in questo caso alle partecipanti sono consigliati abbigliamento sportivo/comodo (e maglia di ricambio), borraccia, cappellino e scarpe sportive

In caso di maltempo le iniziative vengono annullate.