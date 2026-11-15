Capodanno Nostrano della Valmarecchia: festa al Jolly e cenoni nei ristoranti del territorio

Una notte di musica e convivialità per festeggiare insieme. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di una TAC per l'ospedale di Novafeltria

Capodanno Nostrano della Valmarecchia: una festa che unisce il territorio e fa del bene

Una grande festa per salutare il nuovo anno senza dover raggiungere la Riviera, valorizzando i locali dell'entroterra e, soprattutto, sostenendo un'importante causa solidale. Nasce con questo spirito il Capodanno Nostrano della Valmarecchia, un'iniziativa che coinvolge i ristoranti del territorio e avrà il suo momento centrale allo storico Jolly Disco di Novafeltria, punto di ritrovo per festeggiare tutti insieme la notte di San Silvestro. La formula è semplice: si potrà scegliere di partecipare al cenone organizzato direttamente al Jolly oppure trascorrere la serata in uno dei ristoranti aderenti all'iniziativa, per poi ritrovarsi tutti insieme dopo la mezzanotte e brindare al nuovo anno tra musica, divertimento e voglia di stare in compagnia.

Il cenone al Jolly Disco, su prenotazione, inizierà alle ore 21 e avrà un costo di 80 euro a persona. La cena sarà presentata e animata da Mattia Ferrari, con la possibilità di sorprese e momenti di intrattenimento a cura degli «Artisti Nostrani». Chi sceglierà invece di cenare in uno dei ristoranti aderenti potrà raggiungere il Jolly dopo il brindisi di mezzanotte, usufruendo di un ingresso speciale a 10 euro anziché 20. Per accedere alla tariffa agevolata sarà sufficiente presentare all'ingresso il braccialetto consegnato dai ristoratori al momento della cena. Per i gruppi più numerosi, gli organizzatori sono inoltre disponibili a valutare l'attivazione di un servizio navetta dai locali situati nei paesi più distanti da Novafeltria. Dopo il cenone, la festa proseguirà con la musica dei DJ Peter e Riky, che proporranno una selezione dei grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Non mancheranno l'animazione di Mattia Ferrari e l'atmosfera giusta per accogliere il 2027 ballando e divertendosi.

Ma il Capodanno Nostrano avrà anche un importante risvolto solidale. L'intero ricavato della serata sarà devoluto all'AOVAM per l'acquisto di attrezzature destinate all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, contribuendo così a potenziare i servizi sanitari del territorio e le attività di controllo e prevenzione oncologica del seno. Un motivo in più per partecipare a una festa che vuole trasformare il divertimento in un gesto concreto di sostegno alla comunità. L'obiettivo degli organizzatori è coinvolgere i diversi paesi della Valmarecchia, creare una rete tra le attività della ristorazione locale e offrire a residenti e visitatori un'alternativa alla Riviera per la notte più attesa dell'anno. Una festa diffusa, dunque, che mette al centro il territorio, le sue attività e il senso di appartenenza a una comunità.

COME PRENOTARE

Per prenotare il cenone direttamente al Jolly Disco è possibile rivolgersi all'Edicola Crociani, in piazza a Novafeltria.

Chi preferisce cenare in uno dei ristoranti aderenti potrà invece prenotare direttamente presso il locale scelto. Sarà il ristoratore a consegnare il braccialetto al costo di 10 euro, valido per l'ingresso al Jolly Disco dopo il brindisi di mezzanotte.

I RISTORANTI ADERENTI AL CAPODANNO NOSTRANO DELLA VALMARECCHIA

Civico 3.zero – Sant'Agata Feltria | Cell. 333 3652749

Falcon Hotel – Sant'Agata Feltria | Tel. 0541 929090

Ristorante Al Caminetto – Campiano di Talamello | Tel. 0541 912242

Ristorante Locanda La Rocca – San Leo | Tel. 0541 916241

Punto a Capo – Talamello | Tel. 0541 1792637

Remi Da Trattoria Pizzeria – Ponte Messa di Pennabilli | Tel. 0541 1788040

Sushi Corner – Novafeltria | Tel. 339 5886453

La Matta – Novafeltria | Tel. 0541 92645

Ristorante Locanda dei Venti – Novafeltria | Tel. 0541 926257

Ristorante La Grotta - Pietracuta di San Leo | Tel. 0541 923035

Una notte per divertirsi, stare insieme e fare qualcosa di importante per il proprio territorio: questo è lo spirito del Capodanno Nostrano della Valmarecchia.