I dati osservatorio HBENCHMARK Capodanno, Rimini parte con il segno più: prenotazioni alberghiere in crescita del 5,2%

Le prime rilevazioni di Visit Rimini indicano un aumento dell'occupazione rispetto allo scorso anno tra il 29 dicembre e il 6 gennaio. Positivo anche il ponte dell'Immacolata (+3,4%)

Le prime indicazioni sulle prenotazioni alberghiere a Rimini, per le festività di fine anno, restituiscono un quadro positivo secondo i dati dell’Osservatorio HBenchmark. Il periodo compreso tra il 29 dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027 registra attualmente un'occupazione superiore di 5,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata nello stesso periodo dello scorso anno. Lo rileva Visit Rimini. Per la notte del 31 dicembre, si registra un +2%. "È un segnale positivo - commenta Coralie Delaubert, Destination Manager di VisitRimini - ma soprattutto ci conferma quanto sia importante lavorare su una proposta complessiva, capace di dare motivazioni diverse per scegliere Rimini e fermarsi più a lungo".

"Un andamento - aggiunge - che accompagna una proposta di Capodanno orientata a valorizzare la permanenza in città attraverso un calendario di appuntamenti culturali, spettacoli, eventi sportivi ed esperienze, che si sviluppano prima e oltre la sola notte del 31 dicembre, offrendo ulteriori motivazioni per scegliere Rimini durante tutto il periodo delle festività".

Positivo anche il dato relativo al ponte dell'Immacolata (5-8 dicembre), che registra al momento un incremento di 3,4 punti percentuali rispetto al 2025. "In questo contesto si inserisce il lavoro di VisitRimini, che ha sviluppato proposte di soggiorno con contenuti culturali e promuove 10 city tour ed esperienze sul territorio attraverso i propri canali di comunicazione e commercializzazione. A sostegno della promozione delle festività, dal 30 novembre partirà inoltre una campagna di affissioni statiche e digitali con quasi 300 impianti nelle città di Milano, Venezia, Verona, Padova, Trieste, Firenze e Vicenza, nei principali luoghi di passaggio e lungo le direttrici di traffico", evidenzia Coralie Delaubert.