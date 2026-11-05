Lavoro e formazione Career Day dell'Università di Bologna, a Rimini oltre 1.400 iscritti e 64 imprese

Al Palacongressi la terza edizione autunnale dell'iniziativa dell'Alma Mater

Dopo il tradizionale appuntamento di primavera a Bologna, torna a Rimini, per il terzo anno consecutivo, l’edizione autunnale del Career Day dell’Alma Mater. Un’occasione per incrementare le opportunità di incontro tra i tanti studenti presenti nei Campus dell’Ateneo e le realtà aziendali interessate ad intercettare i loro profili. È in corso oggi 5 novembre, dalle 10 alle 16, presso il Palacongressi di Rimini: sono oltre 1400 i partecipanti iscritti e 64 le imprese interessate a presentarsi per incontrare laureandi e neolaureati dell'Università di Bologna iscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureati di tutti i cicli degli ultimi 36 mesi, iscritti ai master dell’Ateneo, diplomati ai master degli ultimi 24 mesi, dottorandi e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo. Le aziende presenti saranno a disposizione per fornire informazioni sugli sbocchi occupazionali, le opportunità e modalità di inserimento; raccogliere candidature e conoscere potenziali candidati per le loro ricerche. All’evento aderisce anche, come per la passata edizione, Confindustria Romagna con un’area collettiva. Il Career Day conta inoltre sulla collaborazione di Unirimini che ha previsto alcuni servizi per agevolare la partecipazione all’evento da parte di studenti e neolaureati. All’interno del padiglione è presente anche uno stand Alma Mater, dove sarà possibile incontrare i referenti del servizio Job Placement, a disposizione per fornire informazioni e supporto durante la giornata e i consulenti del servizio Orientamento al lavoro, a disposizione per dare consigli e illustrare le attività e i servizi offerti nelle sedi multicampus di Ateneo. Parteciperà inoltre l’associazione Almae Matris Alumni. Anche quest’anno partecipa all’evento Art-Er con uno stand dedicato al progetto “Talenti Emilia-Romagna” con l’obiettivo di far conoscere i servizi gratuiti che i Comuni dell'Emilia-Romagna offrono ai giovani talenti. In questa edizione, tra le 64 realtà presenti, 23 partecipano per la prima volta al Career Day di Rimini. La maggior parte delle aziende partecipanti (74%) ha almeno una sede in Emilia-Romagna, a dimostrazione del forte legame tra Ateneo e strutture imprenditoriali del territorio. Rispetto ai settori di attività economica, sono rappresentati vari ambiti merceologici, tra cui manifatturiero, alimentare, meccanica, chimica e farmaceutica. Tra i servizi si trovano ICT, consulenze ingegneristiche e manageriali, energetici, ricerca e selezione del personale, servizi socio-educativi. La maggioranza dei profili professionali richiesti dalle aziende sono nell’ambito delle lauree STEM, Economia e Statistica. Non mancano comunque posizioni anche per profili di diversi ambiti disciplinari, tra cui giurisprudenza, lingue, scienze politiche, scienze agro-alimentari e psicologia.