Carlo Ratti a Rimini: un incontro sulle città del futuro

Venerdì 13 l’architetto e docente del Mit di Boston sarà ospite del convegno "Forma Urbana", promosso da Camera di Commercio e Comune. Al centro il ruolo dell’artigianato nella trasformazione dei territori

Che forma avranno le città del futuro? E quale ruolo avranno le imprese artigiane nel ridisegnarle? Sono alcune delle domande al centro di "Forma Urbana: l’artigianato disegna le città del futuro", il convegno in programma venerdì 13 novembre alle 17 nella sede di RivieraBanca, in via Marecchiese 227.

Ospite dell’incontro sarà Carlo Ratti, architetto e urbanista, docente al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Ratti terrà un inspiration talk dedicato al rapporto tra architettura, pianificazione urbana e nuove tecnologie, con una riflessione sulla progettazione degli spazi a partire dalla conoscenza dei materiali, dalla cura dei dettagli e dalla centralità delle persone.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Romagna e dal Comune di Rimini, con RivieraBanca come partner, affronterà anche le trasformazioni del comparto artigiano di fronte alla transizione 5.0. In particolare, sarà approfondito il contributo delle piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi di prossimità alla vivibilità e alla rigenerazione dei territori. Ad aprire i lavori saranno Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il direttore di RivieraBanca Gianluca Conti. Dopo l’intervento di Ratti sono previsti i contributi di Dario Costantini, presidente nazionale CNA, Stefano Crestini, presidente nazionale ANAEPA-Confartigianato Edilizia, e Valentina Ridolfi, assessora all’Urbanistica e alla pianificazione del territorio del Comune di Rimini. La partecipazione è gratuita.