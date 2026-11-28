Riccione in tv Carlotta e Vanessa Villa su Canale 5: le due karateka riccionesi a Tú Sí Que Vales

Porteranno un progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere

Lo sport come strumento di cambiamento sociale, consapevolezza ed emancipazione. È questo il messaggio che le sorelle Carlotta e Vanessa Villa, insieme al Centro Karate Riccione, vogliono trasmettere attraverso la loro partecipazione a Tú Sí Que Vales, portando sul piccolo schermo un progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Carlotta e Vanessa saranno ospiti della trasmissione per promuovere il loro messaggio, potendo contare su una trasmissione di grande successo del sabato sera di Canale 5.

Il 29 dicembre invece, presso il Play Hall di Riccione, si terrà la prima edizione di Wake Up, un workshop di difesa personale completamente gratuito e aperto a tutte le donne, indipendentemente dall’età, dalla preparazione fisica e dall’esperienza sportiva. L’iniziativa nasce grazie al sostegno di due importanti realtà del territorio, Pascucci e RivieraBanca, che hanno scelto di condividere i valori e la missione del progetto, sposato anche dalla Polisportiva Riccione e dai Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico.

"Il workshop si articolerà in due momenti formativi: una parte dedicata alla consapevolezza e all’atteggiamento mentale, con particolare attenzione al riconoscimento delle situazioni di rischio, alla gestione della paura, alla comunicazione assertiva e al rispetto dei propri confini e una parte pratica, durante la quale verranno insegnate tecniche di autodifesa e strumenti utili per affrontare eventuali situazioni di pericolo. L’obiettivo non è semplicemente insegnare alle donne a difendersi, ma fornire loro strumenti per acquisire maggiore sicurezza, autonomia e consapevolezza, ricordando che la responsabilità della violenza appartiene sempre a chi la esercita", si legge in una nota del Centro Karate Riccione.

"L’appuntamento del 29 dicembre rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che, a partire dal 2027, intende dare continuità all’iniziativa attraverso appuntamenti mensili formativi. Il Centro Karate Riccione rinnova così il proprio impegno educativo e sociale, dimostrando come le arti marziali possano andare ben oltre la dimensione agonistica e diventare uno strumento concreto al servizio della comunità, perché la libertà di sentirsi sicure non deve essere un privilegio, ma un diritto", chiosa la nota.

La partecipazione al workshop sarà completamente gratuita. Le modalità di iscrizione saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Centro Karate Riccione.