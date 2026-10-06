Caro carburanti, a Rimini stangata da 112 milioni

La spesa per benzina e gasolio sale a 652 milioni di euro: 9,3 milioni in più al mese. In Romagna l’aggravio sfiora il milione al giorno

Il caro carburanti presenta un conto pesante anche a Rimini. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese riminesi spenderanno circa 112 milioni di euro in più rispetto al 2025 per benzina e gasolio, con una crescita del 20,7%.

La spesa complessiva passerà da 540 a 652 milioni di euro, pari a un aggravio di circa 9,3 milioni al mese. Un aumento superiore alla media nazionale, stimata al 20,4%.

Ancora più pesante il conto complessivo della Romagna: Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena spenderanno circa 349 milioni di euro in più nell'arco dell'anno, quasi 29,1 milioni al mese, cioè circa un milione al giorno.

A risentire maggiormente del rincaro sono soprattutto pendolari, autotrasportatori, agricoltori, pescatori e taxi, categorie che hanno maggiori difficoltà a trasferire l'aumento dei costi sui clienti.