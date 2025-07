“Cartoon Club on the road”: tre serate di cinema d’animazione tra Rimini e Cesena

In attesa del festival ufficiale, dal 21 al 28 giugno il grande cinema animato arriva nei borghi dell’entroterra con tre proiezioni gratuite all’aperto

Manca meno di un mese all’inizio di Cartoon Club, il festival internazionale del cinema di animazione, fumetto e games che si svolgerà a Rimini dal 13 al 20 luglio, a cura di Acli Arte e Spettacolo.

Nell’attesa, arriva “Cartoon Club on the road”, tre appuntamenti con il cinema di animazione dislocati nell’entroterra cesenate e riminese, in programma nei prossimi giorni.

• Si comincia sabato 21 giugno, ore 21, nel giardino del Museo Biblioteca Renzi a San Giovanni in Galilea (comune di Borghi, provincia di Forlì-Cesena). In proiezione il film “Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa” di Michel Ocelot.

• Gli altri due appuntamenti sono a San Savino (comune di Montescudo-Montecolombo, provincia di Rimini) nello spazio all’aperto di SP31 – ex frantoio / factory culturale, e si svolgono venerdì 27 giugno, ore 21, quando sarà proiettato il film “La mia vita da zucchina” di Claude Barras, e sabato 28, sempre alle ore 21, con il film “9” di Shane Acker.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero.

I film

Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa

Michel Ocelot, maestro dell’animazione noto per “Kirikù” e “Azur e Asmar”, con il suo stile raffinato, ci offre tre racconti universali dove, coraggio, libertà e amore diventano strumenti di cambiamento. Un principe sudanese in lotta per il suo popolo, un amore ribelle nella Francia medievale e una principessa turca che sfida le regole per seguire il proprio cuore.

La mia vita da zucchina

Un toccante film in stop-motion che racconta con delicatezza e sincerità la storia di Courgette, un bambino che dopo la perdita della madre scopre l’amicizia e la speranza in un orfanotrofio. Un’opera poetica e profonda che parla a grandi e piccoli di lutto, resilienza e rinascita.

9

È un film di animazione ambientato in un futuro post apocalittico dove sopravvivono solo piccoli esseri meccanici dal cuore umano. Quando 9 prende vita, guida gli altri alla ribellione contro il nemico. Prodotto da Tim Burton e tratto da un corto candidato all’Oscar, il film unisce Cgi, fantascienza distopica e atmosfere gotiche in un’opera emozionante.