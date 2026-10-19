Casteldelci, Ilva Sartini presenta il romanzo “Identiche”

Domenica 25 ottobre a Viapiana15 un incontro con l’autrice, la scrittrice e storica Lidia Maggioli e la musica della chitarra classica di Nicola Guarino

Domenica 25 ottobre alle 17, presso lo spazio eventi “Viapiana15,” in località Viapiana nel Comune di Casteldelci, verrà presentato "Identiche", il libro di Ilva Sartini (Ventura Edizioni, 2026). Sarà presente l’autrice in dialogo con la scrittrice e storica Lidia Maggioli e l’accompagnamento musicale della chitarra classica di Nicola Guarino.

IL ROMANZO “Identiche” di Ilva Sartini, romanzo ambientato nell’Alta Valmarecchia, terra d’origine dell’autrice e cuore della storia. Il primo febbraio 2012, sotto una forte nevicata che isola il paese e fa crollare i tetti, le gemelle Anna e Maria insieme a Giulia, figlia di Maria e nipote adorata di Anna, tornano nel paesino dell’Appennino centrale in cui le due gemelle sono nate per poter sgombrare e vendere la casa della defunta madre Terzina e consentire a Giulia di realizzare il suo sogno di una carriera artistica a Berlino. Le tre donne, che non si vedono da anni, sono costrette in casa e quindi a convivere a causa della forte nevicata. Una situazione che le costringe ad affrontare le conflittualità e i rancori di una vita, ma ciò le induce anche a ricordare e ricostruire la storia di ciascuna con ritorni alla memoria del passato e riflessioni sul presente. Oltre alla neve, a condizionare la vita delle tre donne, c’è Terzina, il cui spirito aleggia fuori e dentro la casa. Lo spirito dell’amata nonna guiderà Giulia alla scoperta benefica dei segreti di famiglia.

L'AUTRICE Ilva Sartini è nata a Pennabilli e vive a Pesaro. Laureata in Filosofia, è stata dirigente in Confesercenti Marche e assessore comunale a Pesaro. Ama scrivere storie che partono dalla sua terra d’origine e raccontano la fatica delle donne e la forza dello stare in relazione e ascolto reciproco. È autrice del romanzo “Al posto del dolore” (Affinità Elettive, 2016), della raccolta poetica “Pensieri Partecipi” (Bertoni editore, 2021), ha inoltre pubblicato diversi racconti in antologie. A fine presentazione seguirà un momento conviviale con aperitivo. L’ingresso è gratuito.