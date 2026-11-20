ANZIANA CADE IN CASA Cattolica, 88enne cade in casa e resta a terra per quasi 24 ore: salvata dalla segnalazione del vicino

A dare l’allarme un vicino di casa, preoccupato per l’assenza della donna

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Riccione hanno tratto in salvo una 88enne rimasta immobilizzata sul pavimento della propria abitazione a Cattolica per quasi 24 ore a seguito di una caduta accidentale.

L’intervento è scaturito dalla provvidenziale segnalazione di un vicino di casa che, non vedendo la donna dal giorno precedente e non ricevendo risposta al campanello, ha allertato il 112 temendo il peggio.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno trovato l’appartamento chiuso dall’interno ma, notando una luce accesa attraverso il vetro della porta, hanno subito compreso la gravità della situazione. Richiesto l’immediato supporto dei Vigili del Fuoco e del 118, i Carabinieri hanno ispezionato il perimetro dell’immobile, riuscendo a forzare una finestra della cucina per accedere all’interno.

La donna è stata trovata riversa a terra, in un ambiente ormai freddo e visibilmente provata dalla lunga attesa: caduta la sera precedente e sprovvista di telefono cellulare a portata di mano, non era riuscita in alcun modo a chiedere aiuto. Immediatamente soccorsa e rassicurata, l’88enne è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il lieto fine della vicenda conferma il ruolo prezioso della solidarietà di vicinato: la reciproca attenzione tra cittadini è il primo fondamentale anello della sicurezza, indispensabile per attivare tempestivamente le Forze dell’Ordine e consentire un rapido soccorso alle persone più vulnerabili.