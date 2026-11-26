Sabato 28 novembre Cattolica accende "Il bosco di luce", inaugura anche la pista di pattinaggio

L'assessora Bartolucci: "A Cattolica è già Natale: vi aspettiamo per vivere insieme ogni evento del nostro villaggio delle feste"

Il “Bosco di luce” è pronto ad accendere la Regina. Cattolica dà ufficialmente il benvenuto al Natale illuminando la città di luci calde e avvolgenti. L’appuntamento per il rito dell’accensione è per sabato 28 novembre, alle ore 17, in via Bovio.

“L'accensione delle luminarie è uno dei momenti che segnano simbolicamente l'inizio del periodo natalizio – dichiara l'assessora al turismo Elisabetta Bartolucci - Abbiamo voluto che Cattolica si presentasse con un volto luminoso e festoso, capace di trasmettere calore, bellezza e senso di comunità. Le luci non sono soltanto un elemento decorativo, ma contribuiscono a valorizzare i nostri spazi pubblici, a rendere più piacevole vivere la città e a creare occasioni di incontro e socialità. Il Natale è un momento speciale per le famiglie, per i bambini e per tutte le generazioni, ma rappresenta anche un'opportunità importante per le attività economiche e commerciali, che attraverso l'animazione e l'atmosfera delle festività possono beneficiare di una città più viva e attrattiva. Vi aspettiamo per vivere insieme, con grandi e piccoli, un rito collettivo sempre magico ed emozionante”.

Le luminarie natalizie sono il primo grande elemento scenografico del “Bosco di luce” e, oltre a vestire a festa le vie del centro, i quartieri, le principali rotatorie di accesso alla città, le gallerie commerciali, la zona del porto canale e parte della zona mare nord, danno vita a tutto il villaggio del “Bosco di Luce”. Sabato, in Piazza Primo Maggio inaugura la pista di pattinaggio su ghiaccio “Cattolica On Ice” (fino a gennaio 2027), insieme alla ruota panoramica e alla casetta dello zucchero filato. In via Bovio, aprono gli Chalet Taste, dieci casette del gusto che proporranno colazioni, merende e aperitivi, creando uno spazio dedicato alla convivialità e all'incontro, e le serre, una in via Bovio e l’altra in Piazza Mercato, dove saranno ospitate letture, laboratori per bambini e momenti di confronto. Le attività affronteranno temi legati alla tradizione natalizia, all'ambiente, alla qualità delle acque e all'economia circolare, laboratori, workshop offrendo occasioni di partecipazione e apprendimento attraverso esperienze dedicate ad adulti e bambini.

Inaugura anche “Il Mercato del Gusto” al Mercato coperto con il suo ciclo di appuntamenti in programma il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre. Degustazioni, dimostrazioni, approfondimenti e show cooking accompagneranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali: dalla piadina romagnola alla pasta delle feste, fino alle specialità della tradizione. L'iniziativa sarà realizzata anche in collaborazione con Casa Artusi e le Mariette, realtà impegnate nella valorizzazione della cultura gastronomica e della cucina domestica italiana.