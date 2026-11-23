Cattolica, al via i lavori di asfaltatura in via Dottor Ferri

Il cantiere partirà martedì 24 novembre e interesserà il tratto tra via Costa e via Petrarca

Prosegue il piano di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina promosso dall'Amministrazione comunale di Cattolica. Da domani, martedì 24 novembre, prenderanno il via – salvo condizioni meteo sfavorevoli – i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Dottor Ferri, nel tratto compreso tra le vie Costa e Petrarca. L'intervento, che si svilupperà nell'arco dell'intera settimana, prevede una serie di lavorazioni finalizzate al ripristino delle condizioni della pavimentazione e al miglioramento della sicurezza e della percorribilità della strada.

In particolare, i lavori comprenderanno: la demolizione della cunetta laterale in cubetti di porfido, la fresatura meccanica del tappeto d'usura esistente, la bonifica localizzata del sottofondo stradale nei punti interessati da cedimenti strutturali, attraverso operazioni di scavo, la posa di misto granulare stabilizzato e successiva rullatura, la fornitura e la posa del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso.

Una volta completati i lavori di asfaltatura, si procederà al ripristino della segnaletica orizzontale, che sarà realizzato entro un mese dalla conclusione dell'intervento.

«Con questo intervento proseguiamo il programma di manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine, con l'obiettivo di intervenire progressivamente sulle situazioni che necessitano di maggiore attenzione – dichiarano la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Non ci limitiamo al semplice rifacimento dell'asfalto: dove sono presenti cedimenti interveniamo anche sul sottofondo, per ripristinare la stabilità della sede stradale e garantire una maggiore durata dei lavori. È un'attività di manutenzione che portiamo avanti con continuità, strada dopo strada, per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina».