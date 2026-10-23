Cattolica diventa la Regina dell’autunno: nasce “Sottobosco – Tempi di Recupero Festival”

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, viale Bovio si trasforma in un suggestivo sottobosco urbano tra mercatini, sapori del territorio, degustazioni, cucina del recupero e foraging

In programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, in via Bovio “Cattolica Sottobosco – Tempi di recupero Festival” trasforma la città nella Regina dell’autunno tra i sapori, i profumi e il foraging urbano. Sindaca Foronchi e Assessora Bartolucci: “Prima edizione di un evento che vuole far riscoprire il valore di quello che spesso passa inosservato e a dare una nuova vita e significato a ciò che già abbiamo”

A Cattolica anche l’autunno porta sapori, profumi, colori e tradizioni che raccontano l’identità del territorio e recuperano tempi e storie antiche trasformandole in nuove opportunità ed esperienze. Nasce “Cattolica Sottobosco – Tempi di Recupero Festival” – Gusto, tradizione, filiera, stagionalità” la prima edizione di due giornate di eventi, ideata dall’Assessorato al Turismo (Assessora Elisabetta Bartolucci) in una visione di continuità con il concept di “Pasqua - Gusto di vivere”, organizzate in questa occasione in collaborazione con l’Associazione “Tempi di recupero” e “Rimini Doc” e dedicate al territorio emiliano-romagnolo, alla cultura e al valore del recupero, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Nel week end di Ognissanti il cuore della città (viale Bovio) diventerà un suggestivo sottobosco urbano vestito dei colori caldi e dei sapori avvolgenti dell’autunno. Via Bovio sarà impreziosita da un raffinato carpet color tortora cosparso di foliage. Dai Mercatini degli artigiani del Recupero che vedono protagonisti i produttori enogastronomici del territorio emiliano - romagnolo, alla scoperta del Foraging urbano con una passeggiata guidata da un esperto forager, passando per un viaggio nel mondo delle erbe selvatiche, degustazioni di cibo e vino della Rimini Doc, denominata miglior area vitivinicola in Italia per l’anno 2026, colazioni pranzi e aperitivi gourmet, tutto all’insegna della cultura del recupero enogastronomico e di ritmi lenti e rigenerativi. La prima edizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo del Turismo, dalla Sindaca Franca Foronchi e dall’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, insieme con Carlo Catani, presidente dell’associazione Tempi di recupero e Massimo Lorenzi Coordinatore della Rimini doc.

“Con Cattolica Sottobosco e Tempi di recupero Festival, prima edizione, vogliamo invitare le persone a guardare ciò che ci circonda con occhi nuovi, a riscoprire il valore di quello che spesso passa inosservato e a riconoscere quanta bellezza, quanta storia e quante possibilità si nascondano nelle cose più semplici – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci - Recuperare, per noi, non significa soltanto ridurre gli sprechi, ma imparare a dare una nuova vita e un nuovo significato a ciò che già abbiamo: un ingrediente, una ricetta della tradizione, un sapere artigiano, un’erba spontanea o un gesto tramandato nel tempo. Significa custodire la memoria, stimolare la creatività e costruire un modo più consapevole e rispettoso di vivere il cibo e il nostro territorio. Attraverso i sapori della cucina del recupero, l’incontro con gli artigiani, il foraging e le storie di chi ogni giorno trasforma le risorse in nuove opportunità, vogliamo far vivere Cattolica in una veste autentica e incantevole, valorizzando le persone, i saperi e le ricchezze che rendono unico il nostro territorio. Questo Festival vuole anche essere un invito a rallentare, a osservare, ad assaggiare e ad ascoltare. Cattolica Sottobosco vuole raccontare che il recupero può diventare cultura, che la tradizione può generare nuove idee e che il territorio, quando impariamo a conoscerlo davvero, sa regalarci esperienze uniche e inaspettate”. Evento creato in attesa del Natale a sostegno delle attività del centro storico e “invitiamo – aggiunge l’Assessora Bartolucci - tutte le attività economiche ad aderire all’iniziativa di allestimento, di dressing, del proprio spazio in tema autunnale, per creare una continuità e visione estetica al percorso”

“Tempi di Recupero è un’associazione attiva su tutto il territorio nazionale e approdare a Cattolica rappresenta per noi un passo avanti nel raccontare il percorso di consapevolezza della nostra rete - afferma Carlo Catani, presidente dell’associazione che si occupa di sostenibilità in ambito enogastronomico e, più in generale, di stili di vita consapevoli - Il nostro obiettivo è una presenza capillare: parlare a un numero sempre crescente di persone in modo ludico e gioioso è il fondamento della nostra filosofia. Mercati che danno visibilità agli artigiani, cucine che mostrano come rendere più originali le nostre tavole di tutti i giorni, la possibilità di guardarsi intorno anche in luoghi che di solito attraversiamo senza prestare attenzione, come faremo con l’etnobotanico Alessandro Di Tizio, che guiderà una passeggiata urbana alla scoperta e alla raccolta delle erbe spontanee: tutto questo, insieme al senso di rete e soprattutto di comunità, è Tempi di Recupero”.

“Cattolica è la porta di ingresso della Valconca – commenta Massimo Lorenzi di Rimini Doc – e quando la Regina chiama, la Rimini Doc risponde sempre! Il nostro obiettivo è di continuare a investire sulla rete territoriale con cui valorizziamo tutti i nostri prodotti e tipicità. A Cattolica Sottobosco degusteremo Rebola e Sangiovese che si abbinano perfettamente ai fantastici piatti degli chef di Carlo Catani”.

Cattolica Sottobosco, come ha ricordato la dirigente al turismo Claudia Rufer, è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto degli Hub urbani. “Via Bovio è il primo Hub urbano della città – ha precisato l’Assessora Bartolucci – su cui partiranno gli interventi di riqualificazione a gennaio 2027”.

Programma:

Sabato 31 ottobre:

Mercato degli Artigiani del Recupero, con produttori enogastronomici, artigiani e cantine del territorio emiliano-romagnolo, dalle ore 9.30 alle ore 19

Pranzo con i panini gourmet degli artigiani produttori ed i vini della Rimini Doc dalle ore 12 viale Bovio

Foraging urbano, per guardare la città e il suo territorio con occhi nuovi, passeggiata urbana con il forager Alessandro Di Tizio, ore 15 gratuito, prenotazioni cattolica welcome e ufficio IAT

Presentazione del libro di Alessandro Di Tizio, “Il mondo delle erbe selvatiche”, ore 16, Palazzo del Turismo

Aperitivo del recupero, con i vini Rimini Doc ed i prodotti del territorio e sottobosco dalle ore 18 alle ore 20 Viale Bovio

Domenica 1 novembre:

Mercato degli artigiani del recupero dalle ore 10 alle ore 19 Viale Bovio

Colazione del recupero, ore 10 Viale Bovio

Pranzo gourmet del recupero con i prodotti del territorio e del sottobosco, vini Rimini Doc ore 12 Viale Bovio