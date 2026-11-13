Cattolica, gli studenti scoprono la foresta dei Maya Lacandoni con Luca Pagliari

Al Teatro della Regina, il giornalista ha aperto la quarta edizione di “Luci della Legalità” con il racconto “L’ultimo villaggio”

Una foresta nel cuore del Messico, una comunità Maya e una storia che parla di rispetto per la natura, rapporti umani e conseguenze dello sfruttamento delle risorse. È da qui che è partita la quarta edizione di “Luci della Legalità”, la rassegna promossa dall’associazione Rimbalzi Fuori Campo APS, inaugurata giovedì 12 novembre al Teatro della Regina di Cattolica davanti a una platea di studenti.

A guidare il pubblico in questo viaggio è stato Luca Pagliari, giornalista, storyteller e regista, con lo spettacolo “L’ultimo villaggio. La storia degli Halach Winik”. Attraverso immagini, filmati, musiche e parole, Pagliari ha raccontato la vicenda dei Maya Lacandoni, una popolazione legata alla foresta Lacandona, nel sud del Messico, e il progressivo impoverimento del suo ambiente e della sua cultura. Il racconto prende le mosse dall’esperienza dell’antropologa Agnese Sartori, che alla fine degli anni Ottanta trascorse un periodo accanto alla comunità, condividendone la quotidianità. Gli Halach Winik, espressione che significa “persone autentiche”, custodivano un modo di vivere fondato sul rapporto con la natura e sulle relazioni tra le persone, distante dalla ricerca del profitto e del successo individuale. Una realtà che, nel tempo, è stata travolta dall’avidità e dallo sfruttamento delle risorse naturali.

La storia ha accompagnato gli studenti in una riflessione su temi che riguardano anche la loro quotidianità: il significato del benessere, il rapporto con gli altri, il rispetto dell’ambiente e il peso delle scelte individuali. Un racconto che ha tenuto alta l’attenzione in sala e che ha portato sul palco una vicenda lontana geograficamente, ma vicina per le questioni che solleva. La rassegna è organizzata da Rimbalzi Fuori Campo APS con il patrocinio del Comune di Cattolica e la collaborazione delle amministrazioni di Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Il progetto coinvolge scuole e istituzioni in un percorso di educazione civica che affronta argomenti come tutela ambientale, rischi del mondo digitale, bullismo, fragilità giovanili, memoria, rispetto e solidarietà.

Alla mattinata inaugurale erano presenti anche amministratori e dirigenti scolastici dei territori coinvolti. Il progetto può contare sul sostegno delle amministrazioni comunali, degli istituti scolastici e di diverse realtà economiche locali, che contribuiscono alla realizzazione degli appuntamenti. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 23 novembre alla Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano. Ospite sarà Sigfrido Ranucci, che presenterà “Navigare senza paura. Il libro per giovani esploratori digitali”, un appuntamento dedicato alle opportunità e ai rischi della rete e all’uso consapevole delle tecnologie. L’evento è a ingresso libero, ma riservato agli studenti dei Comuni aderenti alla rassegna.