Cattolica, il 25 novembre tra letture, panchine rosse e solidarietà: una cena per le donne in difficoltà

Proseguono le iniziative promosse dal Comune per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Mercoledì appuntamenti per i bambini al Centro Culturale Polivalente

Letture per i più piccoli, un momento di raccoglimento davanti alla panchina rossa e una cena per sostenere le donne che attraversano situazioni di difficoltà. Cattolica si prepara a vivere il 25 novembre con una serie di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il programma partirà alle 16.30 nella biblioteca del Centro Culturale Polivalente, con letture rivolte ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni, a cura del Forum Pari Opportunità. Attraverso le storie, i più piccoli saranno accompagnati a riflettere su emozioni, relazioni, gentilezza e rispetto reciproco.

Alle 18 il ritrovo sarà invece alla panchina rossa del Macanno, dove la comunità si riunirà per un momento di riflessione e testimonianza contro ogni forma di violenza sulle donne. La giornata si concluderà alle 19 con una cena di beneficenza alla pizzeria La Pizzetta, organizzata insieme al Comitato Macanno. Il ricavato sarà destinato al progetto della spesa solidale, rivolto alle donne che vivono situazioni di difficoltà.

"È sin da piccoli che dobbiamo costruire questa sensibilità e il modo migliore è farlo attraverso le storie e la lettura", spiega l'assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini, sottolineando il valore dell'educazione al rispetto fin dall'infanzia. Gli appuntamenti del pomeriggio e della sera, aggiunge, vogliono coinvolgere l'intera comunità: "Contrastare la violenza sulle donne significa non soltanto denunciare e condannare ogni forma di abuso, ma anche promuovere una cultura fondata sulla parità, sul rispetto e sulla solidarietà, ogni giorno dell'anno".