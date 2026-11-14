La sindaca incontra i cittadini Cattolica, lavori per casa Cerri al via a fine mese. Cittadini segnalano lupi vicino alle case

Tra i progetti al centro del confronto anche via Allende, Isotta, la gestione del verde urbano

Individuata la ditta, entro la fine di novembre al via i lavori su Casa Cerri nel rispetto dei tempi dati dalla Regione per ottenere il finanziamento. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla sindaca Franca Foronchi ieri sera (13 novembre), alla Bottega del Parco, nel corso del quarto e penultimo incontro con i cittadini del ciclo “Quartieri in Comune” che questa volta ha visto protagonisti i residenti del Ventena. Ma sono stati anche tanti altri i temi al centro del confronto pubblico tra Amministrazione e cittadini, tra cui la riqualificazione delle strade, la gestione del verde pubblico e la richiesta di incontri sulla presenza di lupi nel centro abitato.

“Tra i prossimi progetti c’è sicuramente la riqualificazione di via Allende, così come di altre strade del quartiere che necessitano di interventi strutturali come ad esempio via Isotta – spiega la sindaca Franca Foronchi – La premessa di partenza è sempre quella della gestione dei pini, piante bellissime che con le loro chiome contribuiscono ad abbattere le isole di calore, ma che purtroppo danneggiano il manto stradale con il loro apparato radicale. C’è stato apprezzamento per i lavori di via del Giglio che con la crescita degli alberi diventa sempre più bella e vivibile”.

Su Casa Cerri si sta per entrare nel vivo dei lavori che “restituiranno alla città – prosegue la prima cittadina – un edificio storico destinato a un utilizzo sociale. Entro qualche giorno, si aprirà il cantiere e la ditta individuata partirà con i primi lavori”. Il progetto su Casa Cerri prevede "il mantenimento dei muri storici che continueranno a custodire la memoria del passato agricolo di Cattolica. Sarà ricostruita anche l’antica capanna a fianco dell’edificio che venne abbattuta ma di cui ci sono ancora le tracce. Internamente l’immobile sarà diviso in due parti. Al piano terra, una parte, suddivisa in due vani, sarà riservata alla Casa delle Associazioni e sarà costituita da una sala polivalente, ufficio e servizio igienico e un’aula multifunzionale. L’altra parte, sempre a piano terra, prevede la realizzazione di una cucina, sala da pranzo, soggiorno, servizio igienico. Al piano superiore, saranno ricavate 4 camere doppie, ciascuna col proprio bagno, pensate per ospitare 4 gruppi famigliari per un totale di 8 persone. A completare il piano, i 2mila metri quadrati di giardino che circondano l’edificio dove si potranno organizzare eventi e attività a cielo aperto per piccoli e adulti. Saranno ricavati inoltre 5 posti auto laterali. Costo totale del progetto di rigenerazione: 2.120.670 euro, di cui 1.246.670 euro derivanti dal contributo regionale erogato dalla Regione Emilia Romagna che ha approvato e finanziato interamente il progetto presentato dall’Amministrazione di Cattolica. La quota restante viene coperta con risorse comunali, di cui 260.619 euro dall’eredità Nastro, 500mila euro da mutuo e 113.381 dall’avanzo libero di bilancio".

Alcuni cittadini hanno denunciato di nuovo la presenza dei lupi vicino alle case e chiesto incontri pubblici per illustrare i comportamenti da mettere in atto.