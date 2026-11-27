Cattolica, “Musica per la Regina” riparte con l'enfant prodige del piano, Cingolani

Domenica alle 18 al Teatro della Regina il primo dei cinque concerti della rassegna. Sul palco anche il soprano Luisa Tambaro e il tenore Riccardo Gatto, accompagnati dall’Orchestra L’Oro del Reno.

A soli nove anni ha già calcato palcoscenici internazionali e collezionato premi nei concorsi pianistici. Domenica 29 novembre Alberto Cartuccia Cingolani torna al Teatro della Regina di Cattolica, dove si esibì per la prima volta a cinque anni, per aprire la quinta edizione di “Musica per la Regina” con il concerto “Prodigio di Natale”.

L’appuntamento è alle 18 e inaugura la rassegna che propone cinque concerti, promossa e sostenuta da L’Oro del Reno APS con la direzione artistica del maestro Michela Tintoni, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comune di Cattolica e Teatro della Regina.

Il giovane pianista marchigiano sarà solista nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K. 466 di Wolfgang Amadeus Mozart. Nonostante l’età, Cartuccia Cingolani ha già ottenuto numerosi primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, partecipato a trasmissioni Rai 1 e Canale 5 e suonato in Vaticano, al Mozarteum di Salisburgo e alla Ehrbar Saal di Vienna. Il suo ritorno a Cattolica permetterà al pubblico di ascoltarlo a quattro anni dal debutto sullo stesso palco con l’Orchestra L’Oro del Reno.

A dirigere l’orchestra sarà Michela Tintoni, che accompagnerà anche il soprano Luisa Tambaro e il tenore Riccardo Gatto, reduci dal successo ottenuto a Bologna nel Requiem di Mozart, eseguito nella Basilica di San Domenico. Il programma della serata comprenderà inoltre arie e duetti da Tosca, La Bohème, La Traviata e La Vedova Allegra, con musiche di Puccini, Verdi, Lehár e Offenbach, oltre ai celebri brani di Johann Strauss.