Cattolica, oltre 60 giochi da tavolo in biblioteca per bambini e ragazzi

Sabato 7 novembre torna “Biblioteca in gioco”: una mattinata gratuita dedicata a sfide, strategie e socialità per giovani dagli 8 ai 13 anni

E se fosse possibile entrare dentro un libro, risolvere un mistero e diventare il protagonista di una storia incredibile? È questo lo spirito di “Biblioteca in gioco”, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca comunale di Cattolica, in programma sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle 12.00, al Centro Culturale Polivalente, in piazza della Repubblica 31.

L’appuntamento invita ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni a vivere una mattinata all’insegna del divertimento, della scoperta e della condivisione, attraverso il mondo dei giochi da tavolo. Saranno oltre 60 i giochi disponibili, pronti per essere esplorati e sperimentati insieme agli amici, tra sfide, enigmi, strategie e avventure tutte da inventare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il gioco come occasione di incontro, socializzazione e crescita, creando un ponte tra la biblioteca, la lettura e la creatività. Proprio come accade nelle pagine di un libro, anche attorno a un tavolo da gioco ogni partecipante può lasciarsi coinvolgere da nuove storie, mettersi alla prova, collaborare con gli altri e scoprire modi diversi di divertirsi.

A rendere speciale la mattinata sarà anche la presenza degli amici di ScomBUSSOLO – Giochi per tutti e di Beniamino Sidoti, che accompagneranno l’iniziativa contribuendo a far conoscere le tante possibilità offerte dal gioco.

“Biblioteca in gioco” vuole essere un invito a riscoprire il piacere di stare insieme, condividere esperienze e lasciarsi sorprendere. Un’occasione pensata per i più giovani, ma capace di coinvolgere anche le famiglie, mostrando come il gioco possa diventare uno strumento prezioso per stimolare immaginazione, curiosità e relazioni.

La partecipazione è libera e gratuita.