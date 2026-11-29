Cattolica si illumina con il “Bosco di Luce”: al via la magia del Natale

Accese le luminarie e gli abeti luminosi in via Bovio, prende vita il villaggio natalizio tra casette del gusto, serre e laboratori

Un cielo di luci calde e abeti luminosi illuminano la Regina. Il “Bosco di luce” splende sulla città da oggi pomeriggio con il rito dell'accensione che si è tenuto in via Bovio alle 17. Le luminarie hanno acceso anche gli altri luoghi del villaggio di Natale di Cattolica, come gli Chalet taste, le dieci casette del gusto, le due serre, una in via Bovio e l’altra in Piazza Mercato, dove saranno ospitate letture, laboratori per bambini e momenti di confronto e “Il Mercato del Gusto” al Mercato coperto con il suo ciclo di appuntamenti in programma il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre. Degustazioni, dimostrazioni, approfondimenti e show cooking accompagneranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali: dalla piadina romagnola alla pasta delle feste, fino alle specialità della tradizione. L'iniziativa sarà realizzata anche in collaborazione con Casa Artusi e le Mariette, realtà impegnate nella valorizzazione della cultura gastronomica e della cucina domestica italiana.

Prossimo appuntamento del Bosco di Luce, l'accensione dell'abete in piazza Nettuno domenica 6 dicembre, alle ore 17. Un momento di festa per tutta la città.