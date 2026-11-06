I premiati "Catturare" Rimini in fotografia, ecco i tre studenti vincitori del concorso

Leonardo Cersutti, Alice Campisi e Agata Ambrosetti vincono il concorso fotografico promosso dal Club 41

Leonardo Cersutti dell’ITTS Belluzzi Da Vinci, Alice Campisi del Liceo Giulio Cesare – Valgimigli e Agata Ambrosetti del Liceo Giulietta Masina hanno vinto il premio fotografico ‘Rimini fermo immagine’ promosso dal Club 41 e riservato agli studenti delle scuole superiori di Rimini. La giuria, composta da Claudio Cardelli, Luciano Liuzzi e Fabio Mariani, ha scelto le tre immagini che, come da indicazione, dovevano avere ad oggetto la città di Rimini e raccontare il territorio, il paesaggio urbano attraverso la fotografia, andando oltre l’uso dello smartphone per i selfie. Ai tre studenti i premi da 1000, 500 e 250 euro. Il premio è stato istituito in memoria di Vittorio Soave, recentemente scomparso, fra i soci fondatori del Club 41 a Rimini.