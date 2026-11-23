Notte di violenza Centro storico, notte di paura: rissa tra ragazzi e spaccata al bar

Due gruppi di giovanissimi si affrontano in piazza Malatesta. Alle 3.30 presa di mira la vetrata del Nuovo Caffè Turismo in piazza Tre Martiri: danni per almeno 7mila euro

Serata movimentata in centro storico a Rimini. Prima una rissa tra gruppi di giovanissimi in piazza Malatesta, con i ragazzi fuggiti prima dell’arrivo della polizia. Poi, intorno alle 3.30, la spaccata contro il Nuovo Caffè Turismo in piazza Tre Martiri. Come riporta il Resto del Carlino, sabato notte, ignoti hanno colpito a pietrate una vetrata del locale, senza riuscire a entrare. Danneggiata una superficie antisfondamento che, secondo il titolare, costerà almeno 7mila euro. "Abbiamo aperto appena cinque mesi fa e investito tanto", racconta, annunciando la denuncia in Questura. Il bar non ha ancora installato le telecamere di videosorveglianza.