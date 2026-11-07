Imprese al femminile Ciacci Gioielleria di Rimini premiata al Women Value Company: è tra le 33 aziende selezionate in Italia

La titolare Lea Ciacci è stata premiata a Firenze nell'ambito della decima edizione del riconoscimento dedicato alle aziende che valorizzano il contributo femminile

Giovedì 5 novembre Ciacci Gioiellieria di Rimini è tra le 33 aziende premiate, selezionate su circa un migliaio, nell'ambito della decima edizione del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, organizzato dal gruppo bancario in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. Il riconoscimento è stato assegnato a Lea Ciacci, amministratrice unica dell'azienda, durante la cerimonia che si è svolta a Firenze, all'Innovation Center Fondazione Cassa di Risparmio. In dieci anni il Premio Women Value Company ha raccolto oltre 8.500 candidature, premiato circa 950 Pmi e organizzato 26 eventi sul territorio. Il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo alle imprese e start up attive nella parità di genere ha raggiunto, dal 2016 al 2026, quasi 8 miliardi di euro.

Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, ha commentato: "Il Premio Women Value Company in collaborazione con Intesa Sanpaolo compie dieci anni. Era un progetto all'avanguardia allora ed è di cruciale rilevanza oggi che il contributo femminile alla governance e gestione aziendale ha assunto la centralità che merita. Dieci anni di straordinario successo non solo in termini numerici ma di qualità ed eccellenza delle imprese candidate. Dieci anni che ci hanno radicate ancora di più nella convinzione che la parità rappresenti un asset di crescita e innovazione vitale per l'imprenditoria italiana. In un momento tanto complesso per gli assetti economici e politici globali, questo Premio riparte da noi, dal nostro patrimonio di talenti, dalla forza e resilienza delle nostre PMI, che anno dopo anno puntano con sempre maggiore decisione sul valore del contributo femminile".