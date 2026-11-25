I cani erano liberi senza guinzaglio né museruola Ciclista aggredito da due cani sulla ciclabile, proprietarie a processo

Un pitbull e un dogo argentino avevano azzannato un 55enne di Savignano lungo il Marecchia. Le due donne sono accusate di lesioni colpose

Un pitbull e un dogo argentino liberi e senza guinzaglio né museruola avevano aggredito un ciclista di 55 anni, azzannandolo al polpaccio sinistro. Per l’episodio, avvenuto nel marzo 2025 sulla ciclabile del Marecchia, nei pressi del campo nomadi di via Islanda, sono finite a processo le due proprietarie, di 27 e 75 anni, accusate di lesioni personali colpose.



Il ciclista, residente a Savignano, era stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni. Dopo la denuncia, i carabinieri avevano identificato le responsabili. Il sindaco aveva inoltre disposto il trasferimento dei due animali in un canile. La prima udienza è stata rinviata a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.

