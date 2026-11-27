INCONTRO CON LILIANA COSI Cinema internazionale e grandi ospiti: Amarcort arriva al verdetto

Al Cinema Tiberio la proclamazione dei vincitori della 19ª edizione, con oltre 200 cortometraggi in concorso

È arrivato il momento dei verdetti. Dopo cinque giorni di proiezioni, incontri, masterclass, laboratori e ospiti arrivati da tutto il mondo, l'Amarcort Film Festival si prepara a chiudere la sua 19ª edizione con la tradizionale Serata di Gala. Domani sera sabato 28 novembre, al Cinema Tiberio, saranno assegnati i riconoscimenti delle dodici categorie in concorso e, soprattutto, sarà proclamato il vincitore assoluto del festival: il cortometraggio che raccoglierà il testimone dal neozelandese Rochelle, di Tom Furniss, vincitore della scorsa edizione.

Un'edizione che ha portato a Rimini oltre 200 film provenienti da tutto il mondo, confermando la vocazione internazionale della manifestazione e la sua capacità di mettere in dialogo giovani autori, linguaggi cinematografici differenti e nuove forme di narrazione. Il conto alla rovescia per conoscere i vincitori è ormai iniziato: l'appuntamento è alle 21 al Cinema Tiberio, preceduto, alle 19.45, dal tradizionale aperitivo nel suggestivo chiostro. Poi spazio alla cerimonia e all'ultimo, attesissimo verdetto della 19ª edizione. Per la sezione Titta, dedicata ai cortometraggi che trattano il rapporto tra genitori e figli, da segnalare il lavoro svolto in collaborazione con la Caritas e alcuni padri detenuti alla casa circondariale di Rimini.

Liliana Cosi un'antidiva al Cinema Sant'Agostino

Ma l'ultima giornata del festival avrà anche una protagonista d'eccezione: Liliana Cosi, una delle più celebri étoile della danza italiana, che alle 18 sarà al Cinema Sant'Agostino per incontrare il pubblico in occasione della proiezione di L'Antidiva, documentario diretto da Camilla Ferranti. Il film ripercorre il cammino artistico e umano di una donna che ha saputo trasformare il proprio talento in una vera e propria missione culturale ed educativa. Già il titolo, L'Antidiva, suggerisce la chiave di lettura del documentario: il ritratto di un'artista che ha sempre anteposto il rigore, il lavoro e la dedizione all'arte a ogni forma di protagonismo personale.

Una carriera costruita sulla disciplina, sullo studio e sulla convinzione che la danza non sia soltanto espressione artistica, ma anche uno strumento di crescita e trasmissione di valori. La presenza di Liliana Cosi offrirà al pubblico l'occasione di approfondire direttamente con la protagonista un percorso umano e professionale straordinario, raccontato attraverso le immagini del documentario.

Ecco il programma completo della giornata