Cinque su cinque per il Rimini: disinnescata l'insidia Osteria Grande (1-2)

I biancorossi espugnano il campo di Castel San Pietro Terme e volano a +4 sull'Imolese

Osteria Grande - Rimini 1-2

OSTERIA GRANDE: (3-5-2): Leoni - Cavazza (42' st Rinieri), El Archi (35' st Salcuni), Tomatis - Carpano (7' st Garetti), Cavini, Stanzani (33' st Sandrolini), Casadei (35' st Liverani), Grazioso - Girotti, Xhuveli. A disp.: Cinquemani, Rubino, Landi, Baruzzi. All.: Melotti.



RIMINI: (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani, De Angelis, Nisi - Cicarevic - Carmona (19' pt Carlini, 19' st Vitucci), Piazze (44' st Bellavista). A disp.: Pollini, Pasquini, Ammora, Mwape, Moricoli, Ciavatta. All.: Gadda.



ARBITRO: Zorzon di Trieste.

RETI: 20' pt Xhuveli, 20' st Nisi, 30' st Vitucci.

AMMONITI: Cavazza, Stanzani, Maggioli, Bellavista, Vitucci, Cicarevic.

OSTERIA GRANDE L'Osteria Grande ci prova, infrange l'imbattibilità di Roberto e si affida alle parate del suo estremo difensore Leoni, ma il Rimini non si ferma: i biancorossi rimontano l'iniziale svantaggio, vincono 2-1 e volano a +4 sull'Imolese, rimontata da 0-2 a 2-2 dal Pietracuta. Gadda sceglie il 4-3-1-2 con Carmona e Piazza in attacco, l'Osteria Grande replica con un solido 3-5-2. Proprio la squadra di casa crea il primo pericolo al 3' con un colpo di testa alto di Girotti. La replica degli ospiti è significativa, sempre su calcio d'angolo: Leoni è però decisivo prima su Cicarevic, poi sul tap-in di Maggioli. Tra il 19' e il 20' una prima sliding door della partita: il Rimini perde Carmona per infortunio, poi perde l'imbattibilità, con Xhuveli che conferma le sue qualità tecniche per infilare imparabilmente Roberto dal limite dell'area. Non è facile per la squadra ospite sfondare la solida difesa di casa, ma quando ci riesce, al 32', sale in cattedra Leoni, bravo a negare il gol a Cicarevic servito da Carlini. Ci prova allora Piazze di testa, ma la mira è alta. Nel finale di tempo i biancorossi alzano il forcing, creando un altro paio di situazioni pericolosi. La frazione si chiude però a sorpresa con il vantaggio dell'Osteria Grande.

Nella ripresa non ci sono cambi, il Rimini parte all'attacco, ma il solito Cicarevic viene fermato da una respinta di Leoni. Altra sliding door della partita al 64': prima Xhuveli si fa respingere da Roberto la palla del 2-0, con il portiere bravissimo a bloccare anticipando il tap-in di Stanzani, poi il neo entrato Vitucci libera Nisi, che con freddezza firma il pareggio. Il Rimini ora crede nella vittoria e al 68' sfiora il bis: Piazze impegna Leoni che respinge di piede, Cicarevic serve nuovamente l'attaccante, ma Leoni fa muro in calcio d'angolo. Al 70' Piazze ci riprova di testa, ma la palla è alta. Il gol è nell'aria e arriva cinque minuti dopo: Piazze, generosissimo e dominante nei duelli aerei, fa sponda per Vitucci, che batte Leoni per la seconda volta. L'attaccante ex Santarcangelo, subentrato a Carlini, firma così gol e assist. I biancorossi dominano il finale di gara: Vitucci spreca, poi serve un assist a Piazze, fermato ancora da Leoni. Al fischio finale è doppia festa: l'Imolese subisce il 2-2 al 92', biancorossi primi e già a +4 a settembre.