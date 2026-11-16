La Perla cambia volto Club del Sole punta su Riccione: tre resort, 218milioni di investimento e oltre 250 posti di lavoro

Il gruppo presenta il piano industriale, con l'obiettivo di superare i 200 milioni di ricavi. Il progetto riunirà Romagna Family Resort, Riviera Family Resort e Laguna Boutique Resort

Tre resort riuniti in un'unica destinazione turistica, due dei quali a cinque stelle, 18mila metri quadrati di parchi acquatici e quasi 7mila metri quadrati di spiaggia, per un totale di 218milioni di euro di investimento. Prende forma il progetto Club del Sole World Riccione, il nuovo polo dell'ospitalità open air sul lungomare della Perla Verde, che rappresenta l'investimento più significativo del piano di sviluppo del gruppo. Il cantiere è attualmente a metà del percorso di realizzazione e l'apertura agli ospiti è prevista per il 12 giugno 2027.

La nuova destinazione nascerà dall'integrazione di tre strutture: il Romagna Family Resort, già operativo e classificato quattro stelle, sarà affiancato dal Riviera Family Resort e dal Laguna Boutique Resort, entrambi a cinque stelle. Una navetta collegherà i tre complessi e gli ospiti potranno utilizzare i servizi dell'intera destinazione. Le strutture avranno identità differenti: il Romagna Family Resort sarà orientato alle famiglie, il Riviera punterà su vacanze attive, sport e servizi per gli animali, mentre il Laguna sarà dedicato al benessere e al design, con suite e lodge dotati di terrazza. A regime è previsto un fabbisogno occupazionale superiore a 250 addetti. Sul fronte ambientale sono in programma impianti fotovoltaici per oltre 1,4 megawatt di potenza, sistemi per il recupero dell'acqua, superfici esterne permeabili e la messa a dimora di quasi 2mila piante.

Un intervento che incassa il sostegno dell'amministrazione comunale. La sindaca Daniela Angelini e l'assessore Christian Andruccioli definiscono il progetto "un modello esemplare di rigenerazione urbana e sinergia tra pubblico e privato, destinato a ridisegnare la porta a mare sud della nostra città". Secondo i due amministratori, l'investimento permetterà alla città di compiere un salto di qualità nell'offerta ricettiva, "rispondendo all'obiettivo dell'internazionalizzazione previsto dal nostro Piano Strategico del Turismo e creando importanti ricadute occupazionali".

Nel disegno complessivo rientra anche la riqualificazione del waterfront. "Proprio davanti ai tre resort, infatti, entro la prossima primavera ultimeremo il nuovo Lungomare del Sole: un'infrastruttura verde di avanguardia ecologica che si sposa naturalmente con la sostenibilità, la tutela delle alberature e l'architettura leggera del progetto di Club del Sole", sottolineano Angelini e Andruccioli, parlando di "un unico grande ecosistema moderno e resiliente".

Sulla stessa linea l'assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni, che definisce l'intervento "un segnale importante di fiducia nel futuro della città e nella capacità della Riviera di rinnovarsi". Per Frisoni, l'operazione rappresenta "una profonda innovazione del prodotto turistico: un'offerta di elevata qualità, che unisce natura, comfort e servizi diversificati, capace di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di viaggiatori e di attrarre soprattutto i mercati internazionali".