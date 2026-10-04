Cocaina da 10milioni di euro: sequestrati 25 chili di droga. Due gli arresti

La sostanza era nascosta in borsoni e nei doppi fondi di alcuni cassetti; ritrovati anche 29mila euro in contanti. Arrestati due albanesi

Oltre 25 chili di cocaina sequestrati, insieme a circa 29.500 euro in contanti. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Rimini, con la collaborazione della Squadra Mobile di Forlì-Cesena e del Commissariato di Cesena, che ha portato all'arresto di due cittadini albanesi di 46 e 34 anni.

L'indagine è arrivata al momento decisivo sabato pomeriggio a Morciano di Romagna. Gli investigatori, dopo aver seguito i movimenti dei due uomini, hanno notato una movimentazione sospetta: un voluminoso borsone veniva caricato su una Citroen C3. All'interno, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, c'erano 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 22 chili. Gli accertamenti sono quindi proseguiti a Cesena. Qui gli investigatori hanno individuato un altro luogo nella disponibilità di uno degli arrestati e hanno effettuato una nuova perquisizione. In un doppio fondo ricavato artigianalmente all'interno di un mobile televisore sono stati trovati altri 2,7 chili circa di cocaina. Nello stesso ambiente c'erano anche circa 29.500 euro in contanti e materiale ritenuto funzionale al confezionamento della droga.

Il quantitativo complessivamente sequestrato supera quindi i 25 chili. Secondo la Polizia, la cocaina avrebbe avuto un valore potenziale sul mercato illecito di circa 10 milioni di euro. I due uomini sono stati arrestati e portati nella Casa circondariale di Rimini. Sono ritenuti responsabili, in concorso, della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 34enne viene contestata anche la detenzione ai fini di spaccio della droga trovata nel domicilio di Cesena.