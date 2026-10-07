Cocaina, restano in carcere i due arrestati a Morciano
Il gip ha confermato la custodia cautelare per i due albanesi di 46 e 34 anni. Sequestrati oltre 25 chili di droga e 29.500 euro in contanti
Restano in carcere i due albanesi di 46 e 34 anni arrestati sabato a Morciano nell’ambito della maxioperazione della Squadra Mobile di Rimini. Lo ha deciso il gip Alessandro Capodimonte dopo l’interrogatorio di garanzia.
I due sono accusati di detenere oltre 25 chili di cocaina, per un valore stimato in circa 10 milioni di euro. Oltre 22 chili erano stati trovati in un borsone a bordo di una Citroën C3, mentre altri 2,7 chili erano nascosti in un doppiofondo ricavato in un mobile dell’abitazione del 34enne nel Cesenate.
Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati 29.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.