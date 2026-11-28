Collinello espugna Riccione, pari 0-0 nel big match tra Cesenatico e Cervia
Il Collinello vince 2-0, il Cesenatico mantiene la vetta con 4 punti sul Cervia
Riccione - Collinello 0-2
RICCIONE: Crescentini, Tamai, Gianferrari, Pironi, Trianni, Manfroni, Leardini (17' st Shehi), Merli (17' st Ubaldi), Bortone, Diop, Bellavista (30' st Polverelli). A disp.: Barbanti, Lambertini, Gabriele, Kacmoli, Mantovan, Rinaldi. All.: Gurini.
COLLINELLO: Zollo, Ferrari, Giacobbi (35' st Ridolfi), L.Mariani, Soldati, Ferrani (17' st A.Mariani), Bernardi (17' st Cedri), Diaby, Rakaj, Primitivi (40' st Ferrini), Tappi Imolesi. A disp.: Notaro, Aloisi, Battistini, Anon, Magnani. All.: S.Mariani.
ARBITRO: Venturi di Ravenna
RETI: 2' pt e 14' st Primitivi
AMMONITI: Manfroni, Tamai, Giacobbi.
RICCIONE La matricola Collinello espugna il campo del Riccione, grazie anche al gol segnato dopo soli due minuti: Pironi perde palla al limite dell'area, Primitivi batte imparabilmente Crescentini. Al 12' Bortone spreca la palla del raddoppio, un minuto dopo è Zollo a salvare, respingendo su Bellavista. Al 23' Crescentini si oppone a Bernardi, evitando miracolosamente lo 0-2. Al 37' Bernardi ci riprova di sinistro, palla alta. A inizio ripresa Riccione vicino al pari, ma il bolide dal limite dell'area di Tamai è respinto dalla traversa. Al 59' ripartenza letale degli ospiti: Diaby per Primitivi, che di destro supera Crescentini per la seconda volta.
Cesenatico - Cervia 0-0
CESENATICO: Hysa, Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Polini, Bianchi (47' st Guagneli), Vitalino, Drudi (27' st Zoffoli), Scarponi, Sorrentino (38' st Pulzetti). A disp.: Biondi, Ugone, Beaulardi, Guiducci, Quadrelli, Masciullo. All.: Durante.
CERVIA: Fusconi, Boschi (15' st Agostini), Vesi, Ndreu, Pezzi, Minieri, Tisselli, L.Merloni (33' st Petricelli), Gollinucci, Abbondanza (48' st Valdinoci), Stucchi (30' st Godio). A disp.: Rizzi, Zoffoli, Omokaro, Tombetti, Amadori. All.: Biserni.
ARBITRO: Tucci di Imola. AMMONITI: Canarecci, Polini, Abbondanza.