Calcio giovanile violento Colpisce un calciatore con la bandierina, Daspo di due anni per un guardalinee

L'episodio durante Classe-Misano, campionato Juniores Under 19. Il 49enne, padre di un giocatore del Misano, è entrato in campo dopo un fallo sul figlio e ha aggredito un avversario

Daspo di due anni per un 49enne residente nel Riminese che il 7 marzo scorso, durante la partita Classe-Misano del campionato regionale Juniores Under 19, aveva aggredito un calciatore colpendolo alla schiena con la bandierina da guardalinee, fino a spezzarne l'asta.

L'uomo, assistente di gara e padre di un giocatore del Misano, era entrato in campo dopo un fallo subito dal figlio, colpendo un avversario. Il giovane era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso e aveva successivamente presentato querela. Per il 49enne era già arrivata una squalifica di due mesi dal Giudice sportivo. Ora il questore ha disposto il Daspo, che gli vieta di assistere o partecipare a manifestazioni sportive per due anni, anche all'estero.