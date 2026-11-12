Commercialisti, al via il corso per i nuovi professionisti

Per la prima volta il percorso formativo riunisce laureati e praticanti degli Ordini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna

Trentotto lezioni, esercitazioni pratiche e seminari specialistici per prepararsi all'esame di Stato e accedere alla professione di commercialista. Ha preso il via la ventesima edizione del corso di preparazione rivolto a laureati e praticanti, con una novità: per la prima volta gli iscritti arrivano dai tre ordini provinciali della Romagna, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Il percorso proseguirà fino ad aprile e alternerà lezioni teoriche a esercitazioni basate su prove già affrontate nelle precedenti sessioni dell'esame di Stato. L'obiettivo è permettere ai candidati di misurarsi con casi concreti, vicini a quelli che incontreranno nell'attività professionale. Tra i docenti ci saranno professionisti iscritti all'Ordine e docenti universitari del Campus di Rimini dell'Università di Bologna. Il corso è organizzato in collaborazione con Uni.Rimini e con il supporto dell'Unione Giovani dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Rimini.

All'avvio delle lezioni erano presenti i presidenti dell'Ordine e della Fondazione di Rimini, Paolo Gasperoni e Filippo Ricci, insieme alle presidenti degli Ordini di Forlì-Cesena, Sara Pennacchi, e Ravenna, Chiara Ruffini. Ai partecipanti i vertici degli Ordini hanno rivolto un augurio in vista dell'esame, ricordando anche le qualità richieste dalla professione: "Etica professionale, competenza specifica, aggiornamento continuo e passione per il lavoro". Requisiti che, secondo i rappresentanti degli Ordini, restano fondamentali anche in un mestiere profondamente cambiato negli ultimi anni.