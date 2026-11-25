Concerto di Natale per la città di Rimini: al Teatro Galli la decima edizione

L'11 dicembre la “Misatango” di Martín Palmeri chiude la Sagra Musicale Malatestiana 2026. Il ricavato sarà devoluto alla Banca degli Occhi Melvin Jones

Celebra il decimo anno il tradizionale “Concerto di Natale per la Città di Rimini”, in programma venerdì 11 dicembre alle ore 21 al Teatro “Galli” di Rimini. Un appuntamento che coniuga cultura e responsabilità sociale per la comunità del Lions International, i cui scopi principali sono: tutela della vista, ambiente e sostenibilità, sostegno ai giovani, lotta al diabete, sensibilizzazione sul cancro infantile, contrasto alla fame e soccorso umanitario. L'appuntamento promosso dal Club Rimini Host ETS, che quest’anno è ospitato dalla Sagra Musicale Malatestiana come appuntamento conclusivo della rassegna 2026, servirà a raccogliere fondi per la “Banca degli Occhi Melvin Jones” che si occupa di prelievo, valutazione, conservazione e distribuzione a livello nazionale di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico ed è certificata dal Centro Nazionale Trapianti. Questa eccellenza nazionale Lions, nata nel 1996 e costituita in fondazione, opera a Genova presso il Laboratorio dell’Ospedale Policlinico San Martino. Sarà eseguita l’opera “Misa a Buenos Aires” del compositore argentino Martín Palmeri, nota come “Misatango”, una delle composizioni più originali della musica sacra contemporanea, in cui la liturgia cristiana della Messa cattolica in latino si fonde con l’intensità e le sonorità fortemente marcate del tango nuevo. Ne nasce un linguaggio musicale nuovo estremamente coinvolgente e fortemente espressivo, le cui sonorità malinconiche dialogano con il testo liturgico, offrendo una lettura intensamente umana della liturgia capace di unire spiritualità e cultura popolare.

L’opera, eseguita per la prima volta a Buenos Aires nel 1996, sarà eseguita da:

Orchestra d'archi Rimini Classica

Coro Regionale dell’Emilia-Romagna

direttore: Daniele Sconosciuto

soprano: Daniela Bertozzi

bandoneòn: Davide Vendramin

pianoforte: Mattia Guerra

Qui tutte le informazioni

Si possono acquistare i biglietti direttamente al Teatro Galli oppure su Vivaticket

Chi desidera contribuire anche al successo sociale dell’iniziativa può versare la propria donazione a:

Lions Club Rimini Host ETS

IBAN: IT85I0899524213000000089417

BIC/SWIFT: ICRAITRRRN0

Causale: erogazione liberale Concerto di Natale per la Città di Rimini 2026